شركة وسط جدة للتطوير تتفاعل مع شهر التوعية بالأمن السيبراني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جدة

تزامناً مع الجهود العالمية للاحتفاء بشهر التوعية بالأمن السيبراني، أقامت شركة وسط جدة للتطوير ممثلة في إدارة الأمن السيبراني وأمن المعلومات التابعة لقطاع الأعمال الاستراتيجية والحوكمة فعالية تثقيفية تهدف إلى رفع الوعي بالأمن السيبراني لموظفين الشركة .

افتتح الفعالية الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة للتطوير المهندس أحمد السّليم، حيث استمع إلى شرح مفصل عن أنواع الهجمات السيبرانية وكيفية الوقاية منها، إضافة إلى المخاطر التي من الممكن أن تحدث في بيئة العمل وقد تحدث ثغرات من شأنها أن تستغل في هجمات سيبرانية.

وشكر المهندس أحمد السليم فريق العمل وقال :” نهدف من خلال هذه الفعالية إلى رفع الوعي بالأمن السيبراني تزامناً مع شهر التوعية العالمي، وتأتي هذه الخطوة للتأكيد على أن شركة وسط جدة للتطوير ضمن أعلى المنظمات امتثالاً لضوابط الأمن السيبراني، وذلك من خلال استثمار أفضل التقنيات في هذا المجال، الأمر الذي رفع مستوى التزام الشركة بمعايير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وبأكثر من المعدل العالمي على مستوى قطاع البناء والتطوير العقاري”.

يذكر أن موظفين شركة وسط جدة للتطوير شاركوا في جلسات تدريبية لمدة اسبوع في مجال الأمن السيبراني لزيادة الوعي والتمرس في كيفية الحماية من الهجمات الإلكترونية، إضافة إلى إقامة جلسات توعوية، وألعاب تفاعلية، ومحاكاة لعمليات الاختراق واستغلال الثغرات، حيث أن منسوبي الشركة أهم عنصر في مكافحة الأضرار من استخدام التقنية بطريقة قد تعرض أنظمتها الالكترونية للإختراق وفيروسات البرامج والأجهزة والتهديدات السيبرانية، وتأتي أقامة هذه الفعالية استمراراً وتأكيداً على جهود الشركة في هذا المجال وبمشاركة جميع منسوبيها مع الوعي التام بالمخاطر المحيطة باستخدام تقنية المعلومات.

كذلك كونت الشركة لجنة اشرافية للأمن السيبراني للتأكد من موائمة استراتيجية الشركة لمتطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وإعداد سياسات واجراءات وفقاً لأفضل الممارسات، والمعالجة الفعالة للمخاطر والتعامل الاستباقي لتهديدات وحوادث الأمن السيبراني مما ساهم في حماية أنظمة الشركة وحصولها على شهادة نظام إدارة أمن المعلومات ايزو (27001) .