شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 85 جنيها.. وعيار 21 يسجل 2520 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس تقريباً 85 جنيها، عقب ثلاث مرات من الهبوط المتتالي، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2520 جنيها للجرام في التداولات الفورية بالسوق المصري.

أسعار الذهب اليوم عيار 24 يسجل 2880 جنيها.

عيار 21 يسجل 2520 جنيها.

عيار 18 يسجل 2160 جنيها.

الجنيه الذهب 20160 جنيها.





الذهب في البورصة العالمية شهد سعر الذهب في البورصة العالمية ارتفاعا بدعم من الطلب على الملاذ الآمن الأمر الذي ساعد الذهب على التغلب على ارتفاع الدولار وعوائد السندات الحكومية، بينما تترقب الأسواق بيانات النمو الأمريكية التي تصدر اليوم وذلك قبل اجتماع البنك الفيدرالي خلال الأسبوع المقبل.

وارتفع الذهب الفوري خلال تداولات اليوم الخميس بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى منذ بداية الأسبوع عند 1993 دولار للأونصة، ليسجل ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد أن سجل الذهب أدنى مستوى هذا الأسبوع عند 1953 دولار للأونصة يوم الثلاثاء الماضي، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.

واستطاع الذهب أن يتجاهل التأثير السلبي لارتفاع مستويات الدولار وعوائد السندات الأمريكية، وذلك مع عودة المخاوف من تصعيد محتمل في الحرب بين فلسطين والكيان المحتل مع استمرار الهجمات على قطاع غزة، في حين كرر الكيان المحتل عزمه على شن هجوم بري على المنطقة.

وشهد الدولار الأمريكي ارتفاعا خلال تداولات اليوم بنسبة 0.2% ليرتفع لليوم الثالث على التوالي بعد ارتفاع يوم أمس بنسبة 0.3% وفقا لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، يأتي ارتفاع مستويات الدولار بعد بيانات إيجابية عن مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر لتسجل أعلى مستوى منذ 19 شهر.

ومن جهة أخرى تسببت المخاوف في الأسواق أيضاً من تزايد الطلب على الدولار الأمريكي كملاذ آمن وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع كلا من الدولار والذهب في نفس الوقت على الرغم من العلاقة العكسية التي تربط بينهما.

أما عن العائد على السندات الحكومية الأمريكية فقد عاد إلى الارتفاع من جديد خلال جلسة الأمس ليقترب من أعلى مستوى منذ 16 عاما عند 5%، في ظل التوقعات أن البيانات الأمريكية إيجابية بدرجة كافية لدفع البنك الفيدرالي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.