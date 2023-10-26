شكرا لقرائتكم خبر عن 50.4 مليار درهم أرباح 13 بنكاً إماراتياً بنمو 51% في 9 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

قفزت أرباح 13 بنكاً وطنياً بنسبة 51% إلى 50.4 مليار درهم خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة مع أرباح قدرها 33.3 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وحققت 3 بنوك مدرجة في دبي أرباحاً 25.2 مليار درهم خلال الفترة، بنمو 93.8% على أساس سنوي، بينما بلغت أرباح 3 بنوك في أبوظبي 21,89 مليار درهم بزيادة 20.4%.

وارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني 92% إلى 17.5 مليار درهم خلال 9 شهور، مقارنة بـ9.1 مليار درهم. وارتفع إجمالي الدخل 44% إلى 32.7 مليار درهم، بفضل مزيج الودائع الممتاز، والنمو القوي للقروض والنمو القوي للرسوم والعمولات في جميع قطاعات الأعمال. (وسجل الإمارات الإسلامي أعلى ربح بنمو 56% إلى 1.65 مليار درهم وهو من ضمن نتائج الإمارات دبي الوطني).

وارتفعت أرباح بنك أبوظبي الأول 13% إلى 12.4 مليار درهم في 9 شهور، مقارنة بـ10.95 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2022، (بعد احتساب المكاسب المتعلقة بشركة ماغناتي في 2022)، بينما شهد صافي أرباح البنك نمواً بنسبة 58%، خلال فترة المقارنة، وذلك (قبل احتساب المكاسب المتعلقة بشركة ماغناتي 2022).

وسجل بنك المشرق أرباحاً صافية 5.77 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مسجلاً نموا كبيرا بنسبة 122% على أساس سنوي مقارنة بـ 2.6 مليار درهم في فترة المقارنة.

نمو قوي في القروض

وأعلن بنك أبوظبي التجاري، أرباحاً قياسية مدفوعة بنمو قوي في القروض، وارتفاع هامش صافي الأرباح في ظل استقرار الركائز الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات على المدى الطويل وقدرته على مواكبة التغيرات، وبلغت أرباحه 5.75 مليار درهم في 9 شهور بنمو 24%.

وحقق مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً بنسبة 50%، على أساس سنوي في صافي أرباحه، والتي بلغت 3.75 مليار درهم، خلال الشهور التسعة الأولى من العام، مقارنة بـ2.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022.

وحقق بنك دبي التجاري أرباحاً صافية قياسية بلغت 1.936 مليار درهم لفترة التسعة شهور، بزيادة قدرها 46.4% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022. وقد ساهمت الزيادة الملحوظة في الإيرادات، عبر صافي الفوائد وإيرادات التشغيل الأخرى مدعومة بالنمو القوي في القروض والتسليفات في هذا النمو الكبير في صافي الربح بحسب البنك.

وأعلن بنك رأس الخيمة الوطني، مستويات غير مسبوقة من النمو في صافي الأرباح، مدفوعاً بنمو قوي في الميزانية العمومية، واستمرار المبيعات القوية والجودة الائتمانية العالية. وسجل البنك صافي ربح بلغ 1.35 مليار درهم، بنمو 53.9%، مقارنة بـ878.8 مليون في الفترة نفسها.

«الشارقة الإسلامي»

وأعلن مصرف الشارقة الإسلامي، ارتفاع أرباحه الصافية بنسبة 35%، حيث بلغت 767.3 مليون درهم، مقارنة بـ568.6 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام السابق.

وسجل بنك الفجيرة الوطني نمواً بنسبة 122.5% على أساس سنوي، لينهي فترة التسعة شهور بصافي ربح بلغ 513.2 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 230.7 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2022.

وحقق بنك أم القيوين الوطني، أرباحاً صافية بـ385 مليون درهم في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، ما يعكس زيادة بنسبة 48% مقارنة بـ260 مليون درهم بالفترة نفسها من 2022.

وأعلن البنك العربي المتحد، تحقيقه أرباحاً صافية قدرها 209 ملايين درهم، مقارنة بصافي أرباح قدره 119 مليون درهم، للفترة ذاتها من 2022، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 76%.

وقفزت أرباح البنك التجاري الدولي 40% إلى 140.63 مليون درهم في 9 شهور من العام الجاري مقارنة بـ100.13 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.