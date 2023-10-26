شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد: بالحوار البنّاء مع المنظمات الدولية نسهم في التنمية المستدامة للمنطقة والعالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي- وام

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث تناول اللقاء مستجدات مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات وسبل تعزيز أوجه التعاون التي تجمعها بمجموعة البنك الدولي لاسيما على صعيد تبادل الخبرات ومشاركة المعرفة وتطوير قدرات الكفاءات الوطنية. وتناول اللقاء، بحث سبل توسيع آفاق التعاون وتطوير الشراكة بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي، ومشاركتها رؤية ورسالة البنك الدولي وسبل دعم دوره ومبادراته في المنطقة وعلى الصعيد العالمي، والرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، أهمية تعزيز الشراكة لتحقيق الأجندة العالمية لمواجهة التحديات، مشيراً سموه إلى دور مجموعة البنك الدولي الداعم لمؤتمر الأطراف «COP28» في مجالات الغذاء والمياه وتمويل المناخ، كذلك دعم توجهات دولة الإمارات نحو تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار في التقنيات المناخية، وسعيها للعب دور مؤثر في مواجهة تأثيرات التغير المناخي على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وأشاد سموه، بنجاح الاجتماعات السنوية التي عقدت مؤخراً في مراكش، والتي تم الإعلان خلالها عن رؤية البنك في إيجاد حلول للتحديات العالمية، وتطوير أدوات جديدة تعزز الاستثمار في رأس المال الاجتماعي والبشري، ومواكبة أزمات تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي.

وقال سموه في تغريدة عبر منصة «إكس»: اجتمعت اليوم مع أجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي، لمناقشة آخر التطورات والتوجهات الاقتصادية والتنموية في دولة الإمارات، وسبل تعزيز شراكتنا وتقديم الدعم اللازم للمجموعة لتحقيق أدوارها التطويرية في المنطقة.

وأضاف سموه: مجموعة البنك الدولي تقوم بدورٍ رائد في تنسيق الجهود لمواجهة التحديات العالمية، ونتطلّع إلى ترسيخ دورها في تطوير الاقتصاد العالمي، وتطوير السياسات التجارية.

وتابع: بالحوار المستمر والبنّاء مع المنظمات الدولية نعزز التعاون الاستراتيجي ونسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة والعالم.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على توجهات البنك الدولي وإطار عمله الجديد، والتي تشمل اقتصاد المعرفة ومساهمته في تطوير الاقتصاد العالمي، ودور الرقمنة في تعزيز الحوكمة، وتطوير السياسات الاقتصادية والتجارية، وكذلك توفير التعليم والرعاية الصحية، والبنى التحتية، والحفاظ على التنوع الحيوي في جميع أنحاء العالم. حضر اللقاء، محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومحمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وعمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية.