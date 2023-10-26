الاقتصاد

المملكة وتركيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير القطاع المالي

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الدمام - شريف احمد - وقع وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، مذكرة تفاهم مع نظيره التركي محمد شيمشك، على هامش مبادرة منتدى مستقبل الاستثمار.

وتركز المذكرة على ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجالات تطوير القطاع المالي والمالية العامة من خلال تشجيع الفرص وتبادل الخبرات في الموضوعات ذات العلاقة بين الجانبين.

العلاقات التركية

وتستهدف تعزيز التعاون في المجالات المالية، فيما أوضح الجدعان أن توقيع المذكرة يأتي انطلاقًا من العلاقات التاريخية المتينة التي تجمع البلدين.

ولفت إلى الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتطوير المزيد من الشراكات الفاعلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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