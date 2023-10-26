شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وتركيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير القطاع المالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، مذكرة تفاهم مع نظيره التركي محمد شيمشك، على هامش مبادرة منتدى مستقبل الاستثمار.

وتركز المذكرة على ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجالات تطوير القطاع المالي والمالية العامة من خلال تشجيع الفرص وتبادل الخبرات في الموضوعات ذات العلاقة بين الجانبين.

العلاقات السعودية التركية

وتستهدف تعزيز التعاون في المجالات المالية، فيما أوضح الجدعان أن توقيع المذكرة يأتي انطلاقًا من العلاقات التاريخية المتينة التي تجمع البلدين.

ولفت إلى الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتطوير المزيد من الشراكات الفاعلة.