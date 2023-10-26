بمشاركة 6000 مشارك من 90 دولة.. ختام أعمال “مبادرة مستقبل الاستثمار” في نسختها السابعة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتمت في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات , بالرياض اليوم ، أعمال الدورة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار، تحت عنوان “البوصلة الجديدة”، بمشاركة ما يقارب 6000 مشارك من أكثر من 90 دولة، و500 متحدث من قطاعات مختلفة من داخل وخارج المملكة.

وكشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد آتياس، في ختام أعمال المبادرة أن النسخة القادمة من مبادرة مستقبل الاستثمار ستعقد في ديسمبر المقبل لعام 2024م، وقال: “نطمح للتركيز على الكثير من الموضوعات التي تخص البشرية، كما أننا سنتواجد في آسيا وأوروبا وأمريكا وسنعلن عن توجهاتنا المستقبلية وستكون الأجندة متاحة للجميع وتتضمن الكثير من الإعلانات”.

وأعرب عن شكره للمشاركين في أعمال المبادرة من خلال أكثر من 250 جلسة نقلت مباشرة على مدى ثلاثة أيام.