شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ"المصرية للاتصالات" و"إيديتا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ ارتفع رصيد شهادات إيداع شركة المصرية للاتصالات إلى 273.271 مليون شهادة، والبنك التجاري الدولي إلى 209.105 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية إلى 98.120 مليون شهادة.

فيما تراجع رصيد شهادات إيداع شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير إلى 599.225 مليون شهادة، بينما استقر رصيد شهادات إيداع مجموعة أي أف جي القابضة عند 371.079 مليون شهادة، وحديد عز عند 73.664 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه عند مستوى 1.589 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.14 مليار ورقة مالية بقيمة 5.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 146.2 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.66% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.21%، والعرب على 9.13%، واستحوذت المؤسسات على 22.03% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.96%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 149.8 مليون جنيه، 93.9 مليون جنيه، 61.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.9 مليون جنيه، 136.9 مليون جنيه، 165.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 23262 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 28785 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 9885 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 4339 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 6578 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 5275 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1432 نقطة.