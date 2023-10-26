شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 12 قطاعًا بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "الخدمات التعليمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفع 12 قطاعًا على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 10.7%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 5.6%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 2.8%، وصعدت قطاعات التجارة والموزعون، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والسياحة والترفيه بنسبة 1.4%، 1.3%، 1.2%، على التوالي، وزاد قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.1%.

وقفز قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والبنوك بنسبة 0.7%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.1%، فيما تراجعت قطاعات الموارد الأساسية، وخدمات النقل والشحن، والمنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.9%، 1.9%، 1.8%، 0.6%، على الترتيب.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه عند مستوى 1.589 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.14 مليار ورقة مالية بقيمة 5.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 146.2 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.66% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.21%، والعرب على 9.13%، واستحوذت المؤسسات على 22.03% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.96%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 149.8 مليون جنيه، 93.9 مليون جنيه، 61.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.9 مليون جنيه، 136.9 مليون جنيه، 165.9 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 23262 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 28785 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 9885 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 4339 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 6578 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 5275 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1432 نقطة.