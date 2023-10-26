شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعي للأسهم الخليجية في جلسة نهاية الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أغلبية الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الخميس، في جلسة نهاية الأسبوع، على وقع تصاعد التوتر في المنطقة.

وفي الإمارات، هبط سوق دبي المالي 1.5% عند مستوى 3782 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.88% إلى 9242.18 نقطة. يشار إلى أن أسواق الإمارات لا يزال أمامها جلسة واحدة لتُنهي الأسبوع غداً الجمعة.

وفي السعودية، تراجع مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» 0.91% إلى 10,408.94 نقطة، من خلال تداول 156.16 مليون سهم، بقيمة 4.23 مليار ريال.

وانخفض المؤشر العام لبورصة الكويت 1.34% إلى 6504.31 نقطة، من خلال تداول 151.65 مليون سهم، بقيمة 54.27 مليون دينار كويتي.

وفي البحرين، تراجع مؤشر البحرين العام 0.1 % إلى 1941.12 نقطة، كما تراجع مؤشر البحرين الإسلامي 0.6% إلى مستوى 725.29 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 977332 سهماً بقيمة 305983 ديناراً بحرينياً نفذت من خلال 46 صفقة.

وفي قطر، انخفض مؤشر بورصة قطر 1.69% إلى 9319.3 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 153.320 مليون سهم، بقيمة 463.720 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 17693 صفقة.

وتراجع مؤشر بورصة مسقط «30» 0.85% إلى 4553.70 نقطة. وبلغت قيمة التداول 5.755 مليون ريال عُماني.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «إيجي إكس 30» 0.56% إلى 23262 نقطة.