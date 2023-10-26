شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج شركات التكنولوجيا وعوائد السندات تضغطان على «وول ستريت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الأمريكية، الخميس، وسط استمرار المستثمرين في استيعاب تأثير تقارير أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى المخيبة للآمال، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات.

وانخفض مؤشر «ناسداك» 1.21%، وتراجع مؤشر «ستاندر آند بورز» 0.70%، بينما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 0.41%.

ولا تزال أسهم التكنولوجيا تحت الضغط بعد تسجيل أسوأ أداء يومي منذ ثمانية أشهر، الأربعاء. وبعد انخفاض بنسبة 2.4% الأربعاء، أصبح مؤشر ناسداك المركب الآن رسمياً في منطقة التصحيح، بانخفاض أكثر من 10% عن أعلى مستوى إغلاق لهذا العام في يوليو.

ويعاقب المستثمرون الشركات الكبرى التي جاءت تقاريرها للربع الثالث أكثر تشاؤماً مما كان متوقعاً. وفي حين أن أرباح وإيرادات «ميتا» تفوقت على تقديرات المحللين، فقد عكست أسهمها مكاسبها الأولية، وتراجعت 3.59%، بعد أن حذرت الشركة الأم لفيسبوك من أن الاضطرابات الجيوسياسية قد تؤثر في أعمالها الإعلانية.

وانخفض العائد القياسي على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس، ليتم تداوله بالقرب من 4.92% بعد أن جاءت قراءة الناتج المحلي الإجمالي الأخيرة ساخنة، مع نمو الاقتصاد الأمريكي بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عامين.

وأظهر مكتب التحليل الاقتصادي التقدير المسبق للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي قدره 4.9% خلال هذه الفترة، وهو أسرع من التوقعات المتفق عليها. (وكالات)