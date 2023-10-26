شكرا لقرائتكم خبر عن صافي الاحتياطيات الدولية لـ «المركزي التركي» يرتفع إلى 22.55 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت بيانات، الخميس، أن «صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي التركي ارتفع 479 مليون دولار إلى 22.55 مليار في الأسبوع المنتهي 20 أكتوبر/تشرين الأول».

وتراجعت الاحتياطيات إلى -5.7 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الثاني من يونيو/حزيران، وهو أدنى مستوى منذ بدء نشر البيانات في 2002، إذ سعت السلطات لتلبية الطلب على النقد الأجنبي وتحقيق استقرار الليرة قبل الانتخابات. وانتعشت الاحتياطيات منذ ذلك الحين.

وتراجعت احتياطيات البنك من النقد الأجنبي في السنوات القليلة الماضية بسبب التدخلات المكلفة في السوق والجهود الأخرى لتهدئة الطلب. (رويترز)