شكرا لقرائتكم خبر عن معرض "انفليفر" يستقطب خبراء عالميين في تطوير الأغذية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت "تحالف" بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، عن مجموعة استثنائية من المتحدثين للمشاركة في المعرض العالمي لاستدامة الغذاء "انفليفر"، الذي سيقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات "ملهم" خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر.

وسيشهد المعرض مشاركة أكثر من 200 رائد في قطاع الأغذية والمشروبات، إلى جانب العديد من الطهاة المشهورين مثل ماركو بيير ومنال العالم، وبمشاركة أشهر الأسماء والعلامات التجارية في مجال الأطعمة والمشروبات من شركات مثل Big Idea Drinks، وOssiano، وKitopi.

معرض "انفليفر"

يعد ماركو بيير وايت، المعروف باسم "عراب الطهي الحديث" من قادة الفكر والداعمين لتحول صناعة الأغذيةوالمشروبات، الذي عبر عن اعتزازه بأن يكون ضمن نخبة الحدث الكبير.

وقال وايت: "المشاركة في إطلاق أول حدث لقطاع الأغذية والمشروبات في المملكة العربية السعودية تعد تجربة مثيرة للغاية، ليس فقط لأن انفليفر سيتيح الفرصة لتعزيز بتعزيز نمو القطاع بشكل كبير في المملكة، لكنه أيضًا سيسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتشجيع الابتكار على الصعيدين المحلي والدولي".

وأضاف: "يتميز مطبخ الشرق الأوسط بقيم المشاركة والتواصل الاجتماعي، وأعتقد بأن الحدث سينقل صورة واضحة لهذه القيم على أرض الواقع"، متطلعا لأحداث مدهشة خلال المعرض، الذي يجمع ما بين الخبرات العالمية والرؤى المحلية والتقنيات المبتكرة، ومفاهيم الطهي المتنوعة، خاصة بوجود نخبة من المتحدثين المعروفين.

وسيضم المعرض العديد من الجلسات التي ستتناول جوانب ملحة وتناقش تحديات القطاع يقدمها متحدثين خبراء في القطاع على مدى أيام المعرض الثلاثة في مسرحين مخصصين للمؤتمرات.

وفي المسرح الرئيسي، سيتحدث أبرز المتحدثين مثل جيم ميلون، المدير التنفيذي لشركة Agronomics، وأمير الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة PepsiCo KSA، وسيمون لي مودلي، رئيس تحرير مجلة Hotel & Catering News Middle East، وميادة بدر، الرئيس التنفيذي لهيئة فنون الطهي، وإيوجينيو مينفيل، الرئيس والمؤسس لشركة Innit.

أما مسرح الاستثمار، سيشارك أبرز المتحدثين مثل بيورن فيتي، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لشركة Blue Horizon Corporation، ودانا السالم، مؤسسة شركة Merit Capital، وجورج كويلو، مؤسس شركة Astanor Ventures، وميوكو شينر، سيدة الأعمال والطاهية والكاتبة ومؤسسة شركة Miyoko’s Creamery، وZhong Xu، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Deliverect، وأندرو إيف، المؤسس والشريك الإداري لشركة Big Idea Ventures، وأنتوني تشاو، الشريك المؤسس لشركة Agronomics.

وقال مايكل تشامبيون الرئيس التنفيذي لشركة تحالف: "هؤلاء المتحدثون هم جزء كبير من التحول الذي سيشهده قطاع الأطعمة والمشروبات، وستسهم أفكارهم برسم ملامح اقتصاد الأطعمة والمشروبات في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول الأخرى حول العالم".

وسيسلّط معرض انفليفر الضوء على مواضيع مهمة، بما فيها الأمن الغذائي والمائي والتقنية الزراعية والاستدامة والخدمات اللوجستية وتقنيات الغذاء والاستثمار، إلى جانب موضوعات البروتينات البديلة والأغذية النباتية والمطاعم المبتكرة ومفاهيم التميز في الطهي وهدر الطعام وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية. كما يُشكّل المعرض محطةً مهمة في تحول مشهد الأطعمة والمشروبات في المملكة، خاصة في ظلّ الدعم الحكومي الذي يحظى به حيث ستواصل المملكة جهودها الرامية إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة، في إطار رؤيتها الطموحة لعام 2030.

وتُؤْمِن "تحالف" بأن استقطاب خبراء دوليين في قطاعي الأغذية والضيافة , سينهض بمكانة المملكة في القطاع، إذ سيلعب دوراً محوريًا في تنويع العروض الخاصة بالطهي في المملكة ويعزز التبادل الثقافي، فضلاً عن الإسهام في نمو قطاع السياحة المزدهر في المملكة العربية السعودية.

ومع تطلع المملكة العربية السعودية نحو تحقيق تطور وطني، يعتمد بشكل كبير على قطاعي السياحة والضيافة اللذين يسعيان إلى تحقيق تحول بقيمة تريليونات الدولارات، سيكون انفليفر بمثابة بوابة لشركات تصنيع المواد الغذائية المحلية والإقليمية والعالمية، تتيح الوصول إلى المشترين والمستهلكين في أكثر الدول كثافة بالسكان في منطقة الخليج العربي، بالإضافة إلى الأسواق المتنامية في أفريقيا وآسيا وأوروبا.

وانضمت عدة شركات في قطاع الأغذية والمشروبات إلى الحدث العالمي لاستعراض، بمشاركة أبرز الشركات المعروفة مثل بيبسيكو، ونادك، والربيع، وجاهز، ومرسول، ولقمتي، بالإضافة إلى أكثر من 400 جهة عارضة أخرى. في الوقت نفسه، سيجمع المعرض أكثر من 200 مستثمر محلي وعالمي في برنامج المستثمر المخصص للاستفادة من الفرص الناشئة في سوق خدمات الأغذية في المملكة، الذي من المتوقع أن يبلغ قيمته 30.47 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.

وسيتفاعل المستثمرون مع أكثر من 50 شركة ناشئة ومتطورة في قطاع الأغذية وسينضمون إلى منصة ربط الشركات التي ستربطهم بأصحاب الشركات الناشئة للمساهمة في تأمين التمويل التنموي الحيوي. ومن المتوقع أن يجمع انفليفر أكثر من 40,000 زائر، بنسبة تمثيل دولي تبلغ 35% من أكثر من 143 دولة مختلفة، خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات.