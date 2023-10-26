شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح منخفضة مع هبوط أسهم الشركات الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت مؤشرات وول ستريت الرئيسية اليوم الخميس على انخفاض، مع بقاء أسهم الشركات الكبرى تحت ضغوط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع تقييم المستثمرين للمكاسب الحديثة لكبرى شركات التكنولوجيا وصدور بيانات اقتصادية متباينة.

وفتح المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 18.76 نقطة، أي 0.06 بالمئة، إلى 33017.17 نقطة.

وهبط ستاندرد اند بورز 500 بواقع 10.78 نقطة، أي 0.26 بالمئة، إلى 4175.99 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 52.26 نقطة، أي 0.41 بالمئة، إلى 12768.97 نقطة.