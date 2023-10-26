إعادة انتخاب المملكة لرئاسة مجموعة عمل البيانات والإحصاءات في منظمة الجمارك العالمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أقرت الدول الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية إعادة انتخاب ممثل المملكة في مجموعة العمل الأستاذ عبدالعزيز بن محمد العوهلي -مدير البيانات والتحليلات في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك-، لرئاسة فريق عمل البيانات والإحصاءات في المنظمة لفترة ثانية، وذلك خلال اجتماع مجموعة العمل الثالث المنعقد بمقر منظمة الجمارك العالمية في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ويأتي إعادة انتخاب ممثل المملكة في مجموعة العمل نتيجةً للجهود المبذولة والنتائج الإيجابية المتحققة خلال المدة الماضية من رئاستها للمجموعة، بالإضافة إلى تميّز هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مجال البيانات والتحليلات، والجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة في رسم إستراتيجيات البيانات الخاصة بمنظمة الجمارك العالمية، ومعايير الإحصاءات وبناء القدرات؛ للوصول إلى أفضل الممارسات المرتبطة بإنتاج وتحليل البيانات، وذلك على مستوى الدول الأعضاء في المنظمة.

وتُركز هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جهودها في مجال البيانات على مبادراتها المرتبطة بالتحليلات المتقدمة، وذكاء الأعمال ودعم القرار عبر منتجات وخدمات البيانات التي تتماشى مع سياسات حوكمة البيانات والتكامل في جميع مجالات عمل الهيئة المختلفة، وذلك بهدف رفع مستوى الدراية في مجال البيانات.​