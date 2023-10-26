ارتفاع جنوني للدولار في السوق السوداء.. العملة الخضراء تقترب من 50 جنيها

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء إلى 48 و49 جنيها خلال تعاملات اليوم الخميس، بحسب موقع "مصراوي ".

كان سعر الدولار ارتفع إلى 46 جنيها خلال بداية تعاملات أمس الأربعاء لكن سرعان ما تجاوز 47 جنيها في نهاية تعاملات نفس اليوم بسبب زيادة الطلب على شرائه، وقيود البنك المركزي لضوابط استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر

واتسعت الفجوة بين سعر الدولار الرسمي في البنوك والسوق السوداء بنحو 17 و 18 جنيها حيث متوسط سعر الدولار في الجهاز المصرفي الذي يقترب من نحو 31 جنيها حتى نهاية تعاملات اليوم.