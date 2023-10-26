شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 26-10-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 26-10-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه عند مستوى 1.589 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 21 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، والعربية لاستصلاح الأراضي، واكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، واسيك للتعدين-اسكوم، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وأم بي للهندسة، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وطاقة عربية، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، وتعليم لخدمات الإدارة، والعامة للصوامع والتخزين، ودلتا للطباعة والتغليف، والعربية لاستصلاح الأراضي، وحق اكتتاب شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تخسر مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه عند مستوى 1.589 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.14 مليار ورقة مالية بقيمة 5.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 146.2 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.66% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.21%، والعرب على 9.13%، واستحوذت المؤسسات على 22.03% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.96%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 149.8 مليون جنيه، 93.9 مليون جنيه، 61.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.9 مليون جنيه، 136.9 مليون جنيه، 165.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 23262 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 28785 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 9885 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 4339 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 6578 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 5275 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1432 نقطة.

وصعدت أسهم 84 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 86 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 550 ألف سهم، 600 ألف سهم، 6.9 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والنساجون الشرقيون للسجاد عدد 1.7 مليون سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 6.1 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بوربرتيز للتنمية العمرانية، والمهندس للتأمين، والمتحدة للإسكان والتعمير، والقاهرة للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، عدد 300 ألف سهم، 30 ألف سهم، 950 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، 575 ألف سهم، 16.3 ألف سهم، 325 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركات برايم القابضة للاستثمارات المالية، ورواد السياحة-الرواد، ومستشفى النزهة الدولي عدد 3.8 مليون سهم، 8677 سهم، 1427 سهم، على التوالي.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركات المجموعة المصرية العقارية، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 1.6 مليون سهم، 90 ألف سهم، 6.4 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، شراء المساهم وليد محمد زكي إبراهيم 300 ألف سهم بسعر 1.90 جنيه بقيمة إجمالية 570 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 25.77% إلى 25.80%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

القلعة

قالت شركة القلعة للاستثمارات المالية، إن الشركة لديها خطة طويلة المدى لإدراج عدد من الشركات التابعة في البورصة، بعد الحصول على الموافقات الضرورية من الجهات الرقابية والمنظمة للسوق، وتوافر الظروف المناسبة للطرح، وأن الشركة تعتزم ضخ استثمارات جديدة تتراوح قيمتها بين 2-3 مليارات جنيه في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بالسوق المصرية.

النيل للأدوية

قالت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، إن الشركة حققت إيرادات 378.7 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر عام 2023 مقابل 231.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 63.7%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 53.8 مليون جنيه مقارنة مع 20.8 مليون جنيه بنسبة نمو 158.4%.