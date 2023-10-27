شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالكهرباء: تراجع تخفيف الأحمال إلى 700 ميجا وات نتيجة انخفاض درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك تراجع فى القدرات التى يلجأ مركز التحكم القومى لفصلها عن المشتركين لتخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء نتيجة نقص الوقود وفقا لجدول تخفيف الأحمال المعلن من قبل مجلس الوزراء، إلى 700 ميجا وات نتيجة انخفاض درجات الحرارة.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الوزارة وشركاتها التابعة مستمرة فى تطبيق جدول تخفيف الأحمال المعلن من قبل مجلس الوزراء نتيجة نقص الوقود المستخدم في توليد الطاقة، كاشفا أن هناك انخفاضا متوقعا فى معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة لانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن هناك تنسيق تام مع وزارة البترول لسرعة الانتهاء من تطبيق جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي على المواطنين بسبب نقص الوقود، موكدا أن استمرار نقص الوقود الذى يضخ للشبكة وراء عدم توقف جدول التخفيف حتى الآن.

