شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسهم التكنولوجيا يهبط بمؤشرات وول ستريت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وول ستريت على انخفاض يوم الخميس، متأثرة بتراجع أسهم التكنولوجيا في ظل تباين الأرباح الفصلية وظهور علامات تشير إلى متانة الاقتصاد الأمريكي، ما قد يشجع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع لفترة أطول من المتوقع.

وتضمنت مجموعة من البيانات القوية قفزة فصلية 4.9% في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، وهي أقوى قراءة منذ ما يقرب من عامين، ما يغذي مخاوف المستثمرين من سياسة البنك المركزي المتشددة.

تراجع المؤشرات

ووفق بيانات أولية، انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 251.83 نقطة، أو 0.76%، إلى 32784.1 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 49.59 نقطة، أو 1.18%، إلى 4137.18 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 225.62 نقطة، أو 1.76%، إلى 4137.18 نقطة إلى 12595.61 نقطة.