شكرا لقرائتكم خبر عن ما المقصود بإحصاءات النوع الاجتماعى التى أصدرها جهاز الإحصاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إصدار تقرير "المراجعة الوطنية لإحصاءات النوع الاجتماعي في مصر"، والتي تعد جزءا من خطط مصر لإعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات ولتعزيز القدرة الإحصائية لمصر في مجال إحصاءات النوع الاجتماعي، وهو ما يطرح تساؤل حول المقصود من هذا المفهوم.

وتعتبر إحصاءات النوع الاجتماعي هي الإحصاءات التي تقيس وضع كل من الرجل والمرأة في مختلف المجالات خلال دورة الحياة، وتعكس الاختلافات وعدم المساواة، وتعد إحصاءات النوع الاجتماعي أحد الفروع الإحصائية المتعددة الأخرى، ولها مفاهيمها وأدواتها، ومنهجها الخاصة بها.

ومن بين الأدوات المستخدمة لقياس هذا المفهوم يأتي مؤشر فجوة النوع الاجتماعي، وهو أداة قياس مقدار الفجوة بين الجنسين، ويُعد الأداة الرئيسة لقياس المتغيرات التي تحدث في المجتمع وتحديد مستوى مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية خلال فترة محددة من الزمن، بالإضافة إلى متوسط العمر عند الزواج الأول هو متوسط عدد سنوات العزوبية للأشخاص الذين يتزوجون قبل عمر (50) سنة.

وتتضمن الأدوات المستخدمة لقياس إحصاءات النوع الاجتماعي توقع الحياة عند الولادة، وهو متوسط عدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها المواليد في حال استمرار معدلات الوفيات الحالية، ومعدل الأمية وهو النسبة المئوية للسكان في عمر (15سنة فأكثر) الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة على حد سواء مع فهم بيان بسيط قصير عن حياته اليومية، إلى جانب قوة العمل وهو الأفراد في عمر (15سنة فأكثر) المساهمون أو الذين لديهم القدرة والاستعداد للمساهمة في إنتاج السلع والخدمات، ويشمل المشتغلين والمتعطلين.

وتـم إعـداد التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مـن خلال مجموعة عمل شـملت كل من جهاز الاحصاء، والمجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر وشراكة الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين (باريس 21).