شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التجارة العالمية: اتفاقية دعم مصايد الأسماك تدخل حيز التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أودع 7 أعضاء في منظمة التجارة العالمية صكوك قبولهم للاتفاق المتعلق بدعم مصائد الأسماك ، مما دفع ببدء نفاذ الاتفاق التاريخي لاستدامة المحيطات الذي طال انتظاره إلى التحقيق.

ذكرت منظمة التجارة العالمية wto أنه قدم مسؤولون رفيعو المستوى من ألبانيا وأستراليا وبوتسوانا وكوبا وكوت ديفوار وجمهورية كوريا وسانت لوسيا وثائق قبولهم إلى المديرة العامة نجوزي أوكونجو إيويالا في حفل أقيم كجزء من اجتماع كبار المسؤولين الذي استمر لمدة يومين. اجتماع المسؤولين في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف.

وبموجب أحدث صكوك القبول يصل إجمالي عدد أعضاء منظمة التجارة العالمية الذين قبلوا الاتفاقية رسمياً إلى 51 عضواً ، وهذا يمثل 46% مما هو مطلوب لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ (ثلثي أعضاء منظمة التجارة العالمية).

وأقيم حفل التصديق على هامش اجتماع كبار المسؤولين، لجمع التوجيه السياسي فيما يتعلق بمختلف مسارات العمل الجاري في منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك الموجة الثانية من المفاوضات بشأن إعانات مصايد الأسماك.

وقالت المدير العام أوكونجو إيويالا: "إن كل قبول رسمي لاتفاقية دعم مصايد الأسماك يمثل خطوة مهمة نحو دخولها حيز التنفيذ، وهو أمر مهم للغاية لصحة المحيطات، وسبل العيش والأمن الغذائي لملايين الأشخاص، ولمنظمة التجارة العالمية".

وقالت "إن حفل اليوم، الذي شهد وثائق القبول من 7 أعضاء من مجموعة واسعة من المواقع الجغرافية ومستويات التنمية، يمثل قفزة في الاتجاه الصحيح"، مضيفة علاوة على ذلك أنه من المتوقع أن تودع فيجي قبولها الرسمي قريبًا.

"ومع القبول فإننا في منتصف الطريق تقريبًا نحو دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.، كما طلبت من جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية الذين لم يودعوا بعد صكوك القبول لتسريع عملياتهم المحلية وتقديمها في أقرب وقت ممكن.

وبينما نحن في منتصف الطريق تقريبًا، لا يزال أمامنا نصف الطريق لنقطعه، ولا يفصلنا سوى أربعة أشهر عن انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر.

وقالت: "إنني أشعر بالتشجيع الشديد لأن العديد من الأعضاء أعلنوا اليوم أنهم قطعوا شوطا طويلا في عملياتهم، وأتطلع إلى استلام أدواتهم قريبا".

وأكد كبار المسؤولين الذين يمثلون أعضاء منظمة التجارة العالمية الذين قدموا أحدث الموافقات الرسمية على أهمية دخول اتفاقية دعم مصايد الأسماك حيز التنفيذ.

قال نائب وزير المالية والاقتصاد في جمهورية ألبانيا، إندريت يزيراج: "يسعدني جدًا إيداع وثيقة قبول ألبانيا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن دعم مصايد الأسماك ، لافتا إن حظر الإعانات المتعلقة بالصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، أو صيد الأسماك المفرطة الصيد أو الصيد في أعالي البحار غير المنظمة يتماشى مع السياسة التي اتبعتها ألبانيا في مجال صيد الأسماك داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وقال تيم يند، السكرتير المساعد لوزارة الخارجية والتجارة الأسترالية: "إنه لشرف عظيم أن أكون هنا في جنيف لإيداع وثيقة قبول أستراليا رسميًا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن دعم مصايد الأسماك، حيث كان إبرام هذه الاتفاقية دليلاً قوياً على أن منظمة التجارة العالمية قادرة على الاستجابة للتحديات الحديثة، كما أنها بمثابة تذكير دائم بالمكاسب التي يمكن تحقيقها من خلال وضع القواعد المتعددة الأطراف في منظمة التجارة العالمية. سيكون دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ذا أهمية خاصة لمنطقة المحيط الهادئ الأزرق، وللمجتمعات الساحلية في جميع أنحاء العالم. وسيوفر الاتفاق - وصندوق تنمية القدرات المقابل له - مساهمة كبيرة في استدامة المحيطات على المدى الطويل، وسبل عيش مجتمعات صيد الأسماك، والأمن الغذائي للملايين."

وقال بيوتي ماناكي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في بوتسوانا: "بإحساس عميق بالهدف والمسؤولية أودّع صك القبول هذا نيابة عن جمهورية بوتسوانا.

وقال كارلوس فيديل مارتين رودريغيز، مدير المنظمات الاقتصادية الدولية في وزارة التجارة الخارجية والاستثمار (MINCEX) لجمهورية كوبا: "إنه لشرف كبير لكوبا أن تكون من بين الأعضاء الأوائل في المنظمة، وبشكل أكثر تحديدًا".

وقال السفير كواديو أدجوماني من كوت ديفوار: “إن قبول كوت ديفوار لاتفاقية دعم مصايد الأسماك، التي تم اعتمادها في يونيو 2022، يعكس رؤية بلادنا والتزامها فيما يتعلق بالاستدامة ، وهو يتماشى مع الإجراءات واسعة النطاق التي اتخذتها حكومتنا لضمان الحفاظ على المحيطات واستخدامها المستدام.

وقال الممثل الدائم لجمهورية كوريا في جنيف، يون سيونغ ديوك: "باعتباري مؤيدًا ثابتًا للنظام المتعدد الأطراف، يسعدني حقًا إيداع صك قبول كوريا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن إعانات مصايد الأسماك بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي للتجارة".