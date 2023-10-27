شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج ..كل ما تريد معرفته عن تحويل السيارات للغاز والتيسيرات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية عن تيسيرات جديدة لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وذلك من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين وتقديم مختلف عوامل الجذب لحائزى السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى خاصة بعد توافر وانتشار المحطات ومراكز التحويل والصيانة فيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بتحويل السيارات للغاز الطبيعى وكانت كالتالى .

س. لماذا الغاز الطبيعي وقود بديل للسيارات؟

ج. 1-نظيف : حيث يتميز الغاز الطبيعي بأنه أقل تلوثاً بالمقارنة بأنواع الوقود الأخرى حيث أن انبعاث الكربون و أكسيد النيتروجين أقل بنسبه تصل الى 85 %.

2- اقتصادي : حيث أنه أرخص من البنزين والسولار فنسبة الوفر تتعدى الـ 50%.

3- أمن : حيث انه أخف من الهواء ويتطاير سريعاً.

س.هل يتم الغاء دوره البنزين او تغيير بأجزاء المحرك عند تحويل السياره للعمل بالغاز الطبيعي ؟

ج. لا يتم الغاء دوره البنزين أو إجراء اي تعديل بأجزاء المحرك و لكن يتم أضافة مكونات مجموعة التحويل فقط.

س. ما هي المكونات الرئيسية لمجموعة التحويل ؟

ج. 1- أسطوانة الغاز

2- خط الغاز

3- منظم الغاز

4- صمام أعادة الملئ

5-وحدة تحكم الكترونية في حالة السيارة تعمل بنظام الحقن الالكتروني

س. هل اسطوانه الغاز الطبيعي آمنه في حالة نشوب حريق ؟

ج. يتم تصنيع الأسطوانة طبقا للمواصفات القياسية العالميةوتحتوي على عده عوامل امان ومنها انها :

1- مصممة لتعمل ضد الرصاص.

٢-مصممة لتعمل ضد الحوادث والصدمات.

٣- يوجد بها صمام أمان في حالة وجود حريق أو تسريب يقوم بتصريف الضغط الزائد لحماية الأسطوانة من الأنفجار

س. ما هي قوة تحمل الاسطوانة فى حالة وجود تصادمات مباشرة؟

ج.الاسطوانة مصنوعة من الصلب ولا يوجد بها أى لحامات و مصممة لتحمل الضغوط.

س. ما هي المدة الزمنية التي تستغريقها السيارة للتحويل ؟

ج. تستغرق حوالى 4ساعات.

س.هل يمكن تركيب أكثر من أسطوانة في السيارة ؟

ج. نعم وذلك يتوقف علي المساحة المتاحة أو حجم صندوق الأمتعة الخاص بالسيارة.

س. هل وقود الغاز الطبيعى يتلف المحرك و يؤثر على الموتور؟

ج. لا لأن له خصائص والممحركات المصنعة حديثاً تعمل بوقود خالى من الرصاص منذ عام 1990و تتحمل درجة الحرارة ومقاومة للتأكل.

س. هل تتأثر قدرة المحرك و العزم و الكفاءات بوقود الغاز الطبيعي؟

ج. لا الغاز الطبيعي في الحالة الغازية عند دخوله المحرك يشغل حيز من الحجم الكلي مقارنة بالبنزين، و حقن الغاز الكترونيا يحافظ على الكمية المناسبة للوقود.

س. هل مجموعة الغاز الطبيعى تلغى الشنطة و هل وزن الأسطوانة يؤثر على "العفشة"؟

ج.لا، لأن حجم الاسطوانة لا يتعدى ۳/۱ حجم الشنطة كما أن وجود الأسطوانة يعمل على الاتزان مع المحرك في الأمام و يعطي ثباتا.

ج. هل للغاز الطبيعى وفر أقتصادي و هل التكاليف عالية؟

س. نعم، له وفر أقتصادي يعود على المواطن حيث أنه أرخص من البنزين.

س. ماذا عن التيسيرات الجديدة لتكلفة تحويل السيارات للغاز ؟

ج.تتضمن التسيرات الجديدة منح العميل فى حالة سداد تكلفة تحويل سيارته بنظام الكاش بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 3375 جنيها التقسيط على سنة بدون فوائد مع الاعفاء من المصاريف الادارية حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة على بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيها وفيما يتعلق بالتقسيط على 18 شهرا بدون فوائد والاعفاء من المصاريف الإدارية وكذلك التقسيط على سنتين بدون فوائد.