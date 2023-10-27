شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: الانتهاء من 14.170 ألف فصل دراسى و1242 مدرسة بقرى حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت مشروعات مبادرة "حياة كريمة " المئات من المشروعات في كافة القطاعات وعن ما تم تنفيذه في مشروعات التعليم ، بحيث بلغت نسبة إنجاز المشروعات الخاصة بالمبانى المدرسية 96% من خلال محورين هما تنفيذ مشروعات إنشاء مدارس جديدة - توسعات أو إحلالات لمدارس قائمة بعدد 1131 مشروعا، بإجمالى عدد (15334) فصلا، بهدف توفير الإتاحة وخفض الكثافة، وتنفيذ مشروعات تطوير لعدد (1301) مشروع، بهدف رفع كفاءة المدارس القائمة.

وقد حققت " حياة كريمة" العددي من الإنجازات في مجال التعليم وإتاحة التعليم قبل الجامعى في قرى حياة كريمة حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية وصيانة 1242 مدرسة.وفقا لتقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضح التقرير إلى الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ14.170 ألف فصل فى قرى المرحلة الأولى من المبادرة، ووزعت المشروعات المنفذة بين محافظة البحيرة 2592 فصلًا مدرسيًا، سوهاج 1332 فصلًا، المنيا 1283 فصلًا، أسيوط 1217 فصلًا، قنا 896 فصلًا، الفيوم 867 فصلًا، المنوفية 833 فصلًا، بنى سويف 780 فصلًا، الشرقية 558 فصلًا، الجيزة 556 فصلًا، أسوان 511 فصلًا، الأقصر 448 فصلًا، الدقهلية 447 فصلًا، الغربية 404 فصول، القليوبية 396 فصلًا، دمياط 349 فصلًا، كفرالشيخ 325 فصلًا، الإسكندرية 173 فصلًا، الوادى الجديد 102 فصل، الإسماعيلية 101 فصل.

وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقريرها عن حياة كريمة، أن مشروعات المرحلة الثانية تتوزع بين القطاع الصحي وتتمثل في إنشاء وتطوير عدد 66 مستشفى باعتمادات 2.8 مليار جنيه، وتنفيذ عدد 4 مشروعات طرق رئيسية باعتمادات 390 مليون جنيه، وتبلغ أطوال الترع المستهدف تأهيلها وتبطينها: 1741 كم، وعدد مشروعات الصرف الصحي المستهدفة 510 مشروع، كما أنه من المستهدف إنشاء وتطوير 86 محطة معالجة، 110 مشروع مياه شرب، 91 محطة مياه، 3000 فصل، 48 معهد أزهري ، كما تستهدف خطة العام المالى الجديد صيانة 1303 مدارس.

وتستهدف المرحلة الثانية تطوير 52 مركز يضم 1600 قرية بإجمالي استثمارات 30 مليار جنيه يتم إنفاقها خلال العام المالي المقبل، ويبلغ عدد المستفيدين من المرحلة الجديدة 21 مليون نسمة.

ونجحت المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، في الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ 16.3 ألف كم شبكات صرف صحى، 149 مشروع صرف صحى مُتكامل، 153 قرية تم توصيل وصلات الصرف الصحي المنزلي لها بعدد 287 ألف وصلة صرف صحى، إنشاء 70 محطة مياه شرب، كما تم مد وتدعيم شبكات مياه شرب لعدد 394 قرية بأطوال 7.5 ألف كم، كما تم مد عدد 24 ألف وصلة مياه فى 329 قرية.

إلى جانب تنفيذ 318 مشروع تأهيل وتبطين الترع بطول 1164 كم، 178 كوبرى رى، 191 وحدة صحية، 157 وحدة إسعاف، 59 قرية تم توصيلها بالإنترنت فائق السرعة، 989 برج شبكات محمول تم تركيبه، 620 مكتب بريد، 8 طريق رئيسي، 45 محطة سكة حديد.

كما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لعدد 114 مجمع حكومى، 73 منشأة تضامن، 51 عمارة سكنية، 361 مركز شباب، 14170 فصلا، صيانة 1242 مدرسة، 93 مركز خدمة زراعية، 6 أسواق 9 مواقف، 9 نقطة إطفاء، 124 نقطة شرطة.

وتم تخصيص 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 26.4% من إجمالي استثمارات خطة العام المالي الجديد (2023 - 2024).

أشارالتقرير إلى استهداف خفض كثافة الفصول بإنشاء وإحلال وتجديد 14 ألف فصل، ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للمدارس بتوفير 700 ألف تابلت وألف شاشة ذكية، وتطوير التعليم والتدريب المهني بتطبيق الجدارات في 756 مدرسة، وإقامة عشر مدارس تطبيقية بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية في 150 مدرسة، بما يتوافق ومعايير الجودة والاعتماد، بالإضافة إلى تحسين تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعي من خلال 39 مدرسة تضم 823 فصلا، منها 31 مدرسة يابانية، وخمس مدارس للمتفوقين، وثلاث مدارس دولية حكومية.

وفي مجال التعليم الجامعي، أوضح التقرير أن الخطة تستهدف استكمال تجهيز 16 جامعة أهلية تشمل جامعات الجلالة والعلمين وسلمان والمنصورة الجديدة، و12 جامعة منبثقة من جامعات حكومية بالمحافظات، وتطوير التعليم الفني والتكنولوجي باستكمال تجهيز عشر جامعات تكنولوجية في تسع محافظات، بجانب دعم المراكز والمشروعات البحثية، ومنها استكمال مبنى الحاضنات التكنولوجية بمعهد بحوث الفلزات، واستكمال دراسات وأبحاث الجينوم المرجعي للمصريين.

ولفت التقرير إلى أنه بوجه عام تضم مشروعات التعليم العالي والبحث العلمي 527 مشروعا من المتوقع إنهاء 57 مشروعا منهم بنسبة 11%، ومواصلة استكمال مراحل المشروعات الأخرى خلال عام الخطة.