الاقتصاد

تعرف على طرق سداد فاتورة الكهرباء أونلاين وتجنب تراكم المديونيات

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القاهرة - سامية سيد - العديد من المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية يعانون من عدم انتظام محصل شركة الكهرباء بشكل شهرى وهو الأمر الذى يتسبب فى تراكم فواتير الاستهلاك عليهم و بالتالى يتعرضون لرفع العداد أو المطالبة بالسداد الفورى ، لذلك اتجهت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة للتوسع فى الاعتماد على التحصيل الاليكتروني للتيسير على المواطن  ، و فيما يلي منافذ دفع الفواتير اون لاين:

 

1-الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير).

 

2- توافر أكثر 60 ألف مركز تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي).

 

3- 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.

 

4- 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبي الامارتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store -  Play Store).

 

5- مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store)

6-تطبيق My Fawry علي الهاتف المحمول (App Store -Play Store) .

 

7- 10آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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