شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتجه أسعار الذهب لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي اليوم الجمعة، إذ يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تزايد إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن على الرغم من بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1986.76 دولار للأوقية، فيما لم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيراً يذكر لتستقر عند 1996.80 دولار.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال.كوم: «ستكون أسعار الذهب من العوامل المتأثرة بالصراع طالما أن الأمور معرضة لخطر التصعيد».

وارتفع الذهب نحو تسعة بالمئة مع لجوء المستثمرين إليه باعتباره ملاذا آمنا من التداعيات المحتملة للحرب بين إسرائيل والفلسطينيين التي تصاعدت في وقت سابق من هذا الشهر.

لكن التوقعات القائمة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية أبقت أسعار الذهب دون سقف الألفي دولار الذي تم تجاوزه آخر مرة في مايو/ أيار.

وأضاف رودا: «الذهب متماسك في مكانه بسبب المخاطر الجيوسياسية، مع انحراف الأسعار عن المحركات الأساسية التقليدية... لو كان بسبب عوائد سندات الخزانة والدولار، لكان الذهب أقل».

ويتجه الدولار لتحقيق مكاسب أسبوعية، الجمعة، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية 0.2 بالمئة بعد أن أظهرت بيانات أن نمو الاقتصاد الأمريكي ارتفع بأسرع وتيرة في نحو عامين في الربع الثالث.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث بنسبة خمسة بالمئة تقريبا علامة جيدة على أن الاقتصاد يتجه نحو هبوط سلس لكنه قد يسهم في الإبقاء على عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل مرتفعة.

وينصب تركيز المستثمرين أيضا على بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة والمقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم للحصول على مؤشرات حول ما يمكن توقعه من اجتماع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.84 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 904.71 دولار كما زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1135.65 دولار.

(رويترز)