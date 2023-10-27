شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس «أدنوك للحفر» يوافق على قروض وتسهيلات جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة أدنوك للحفر، أن مجلس إدارتها، أصدر قراراً بالتمرير يتضمن الموافقة على تسهيل قرض لأجل بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، وتسهيل ائتماني متجدد بقيمة 1.84 مليار درهم.

وقالت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «سيتم استخدام تسهيل القرض لأجل، لسداد القرض المشترك الحالي بمبلغ متساوٍ، والذي ينتهي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، في حين أن التسهيل المتجدد الجديد (بالدرهم) سوف يمول نمو الشركة ورأس المال المرتبط به».