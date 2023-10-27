الاقتصاد

مجلس «أدنوك للحفر» يوافق على قروض وتسهيلات جديدة

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
أعلنت شركة أدنوك للحفر، أن مجلس إدارتها، أصدر قراراً بالتمرير يتضمن الموافقة على تسهيل قرض لأجل بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، وتسهيل ائتماني متجدد بقيمة 1.84 مليار درهم.
وقالت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «سيتم استخدام تسهيل القرض لأجل، لسداد القرض المشترك الحالي بمبلغ متساوٍ، والذي ينتهي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، في حين أن التسهيل المتجدد الجديد (بالدرهم) سوف يمول نمو الشركة ورأس المال المرتبط به».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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