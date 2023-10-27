وزير الاقتصاد والتخطيط يجتمع بمسؤولين من القطاع الخاص على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اجتمع‬ معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار بنسختها السابعة في يومها الثالث بالرياض، مع عدد من المسؤولين من القطاع الخاص المشاركين في مبادرة مستقبل الاستثمار لبحث آفاق التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية.

وشملت اجتماعات معاليه كلاً من: رئيس مجلس إدارة شركة لوسِد موتورز وكبير إدارييها التنفيذيين أندرو ليفريس، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ستيت ستريت رونالد أوهانلي، ومؤسس شركة بريدج ووتر للاستثمار راي داليو، والرئيس التنفيذي لشركة فايكنغ العالمية أندرياس هالفورسن.

وجرى خلال الاجتماعات مناقشة دور الابتكار في تعزيز التنمية الاقتصادية والمجالات الاستثمارية، والفرص الممكنة للسيارات الكهربائية في المملكة، وذلك بعد إطلاق أول مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في المملكة، مما يخلق العديد من فرص العمل ويعزز سلاسل الإمداد، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماعات معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عمار بن محمد نقادي.