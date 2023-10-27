أمانة المنطقة الشرقية تدعو ملاك عقارات شوارع الدمام التجارية إصدار شهادة امتثال المباني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_ المنطقة الشرقية

دعت أمانة المنطقة الشرقية أمس، مُلاك العقارات على الشوارع التجارية بوسط الدمام، إلى ضرورة إصدار شهادة امتثال المباني قبل انتهاء المدة التصحيحية في 18/ 02/ 2024م، ومدتها 3 سنوات من تاريخ الإصدار، وذلك استمراراً لجهودها في تحسين المشهد الحضري، ورفع مستوى جودة الحياة بمختلف المدن والأحياء.

وأوضحت الأمانة أن الشهادة، تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بمعايير واشتراطات البلدية الواردة في دليل الامتثال، والحفاظ على المرافق العامة والمنشآت والمباني، والتوعية بالحد من المظاهر السلبية وتعزيز الإيجابيات والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري والوصول إلى أعلى درجة من الامتثال، مؤكدة على أهمية دور الملاك بالمسارعة وإصدار الشهادة والالتزام بمتطلبات اشتراطاتها لرفع مؤشرات الامتثال والارتقاء بمستوى جودة الحياة.

وفي ذات السياق، أبرمت أمانة الشرقية أمس، مع إحدى المدارس الخاصة، مذكرة اتفاق لتأهيل حديقة حي القصور بمدينة الظهران؛ وذلك بهدف تفعيل الإسهامات المجتمعية ودور القطاع الخاص، ودعم برنامج كفاءة الإنفاق ورفع جودة الحياة.

وأكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، خلال توقيعه المذكرة على أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مثل هذه المشاريع التي تُعد ثمرة من ثمار برامج المسؤولية المجتمعية، وأحد مرتكزات التنمية الشاملة والمستدامة، تماشيًّا مع برنامج جودة الحياة ومستهدفاته بما يخدم المنطقة، ويعود بالنفع على تطوير وتحسين مرافق المنطقة.