شكرا لقرائتكم خبر عن «راكز» تعرّف روّاد الأعمال بالتسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أطلقت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، المرحلة التالية من فعالياتها المجتمعية والموجهة إلى روّاد الأعمال تحت شعار «سلسلة النمو»، حيث انطلقت السلسلة بندوة تفاعلية تم تسليط الضوء فيها على أحدث استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي المهمة وثورة التسويق الرقمي والدور المحوري للذكاء الاصطناعي في تحقيق نجاح رقمي كبير للشركات.

وبرزت الندوة كمنصة تواصل رائدة تم فيها طرح مواضيع على درجة من الأهمية مع السماح للحضور بالمشاركة في نقاشات حول كيفية استخدام استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي المتقدمة من أجل الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء المستقبليين. وشددت الندوة كذلك على أهمية التعمق في مجال التسويق الرقمي لمساعدة الشركات على تحقيق أقصى النتائج المرجوة والمتعلقة بنمو أعمالهم الرقمية. كما قدم الخبراء في المجال الرقمي عدة ملاحظات، وشاركوا تجاربهم لتسليط الضوء على استراتيجيات فعالة حول التسويق الرقمي وصناعة المحتوى التي تهدف إلى نشر الوعي حول ما يجري في السوق بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.

ركيزة

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: «لا يُعد التسويق الرقمي وصناعة المحتوى المؤثر في مشهد الأعمال الراهن مجرد أدوات، بل يمثلان الركيزة التي يستند إليها النمو والابتكار وفرص التواصل. ومع تكامل الذكاء الاصطناعي، أصبح الوصول إلى آفاق جديدة ممكناً بحيث كل نقطة اتصال وكل ضغطة زر وكل تفاعل رقمي يفتح المجال أمام فرص غير مسبوقة. ولكن اغتنام هذه الفرص يتطلب الحاجة الملحة إلى التطور أكثر من مجرد فهمها. وهنا يظهر التزامنا واضحاً في التأكد من توعية أعضاء مجتمع الأعمال لدينا حول الإمكانات الهائلة لوسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي وجاهزية المجتمع لتسخير قدرات الذكاء الاصطناعي. كما نهدف من وراء هذه الفعاليات إلى أن نقدم لعملائنا المعلومات المهمة للتحضير للعالم الرقمي، وتزويدهم بالأدوات والاستراتيجيات التي تعزز من ثقتهم بتجاوز التحديات وإعادة صياغة مفهوم النجاح في أعمالهم».

الابتكارات

وقدم الخبراء خلال الندوة التثقيفية كذلك معلومات حول أحدث الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي. كما تمت مناقشة أساليب استفادة الشركات من أدوات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى وتحريره وتنفيذه. وأعرب الحضور عن اهتمامهم بمواكبة المستجدات الرقمية الجارية والتحديات الراهنة التي تواجه ربط استراتيجياتهم بأهداف أعمالهم. كما طرح الخبراء مجموعة من الحلول لتجاوز هذه التحديات تمثلت في تزويد الحضور بمعلومات أكثر دقة حول تحديد إطارات العمل التي تتناسب مع أفضل الممارسات ذات الكفاءة العالية.

واستقطبت الندوة العديد من العملاء من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة العاملين في شتى القطاعات والمجالات.