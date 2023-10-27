شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للطيران» تمتلك رؤية ريادية غيّرت مفهوم السفر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

بعد مرور عشرين عاماً على تأسيسها نقلت خلالها ما يزيد على 150 مليون مسافر عبر شبكة واسعة تضم أكثر من 190 وجهة انطلاقاً من سبعة مراكز تشغيلية، تواصل مجموعة «العربية للطيران»، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع الطيران. وبمناسبة مرور عشرين عاماً على تأسيسها، كشفت الشركة عن شعار يزين طائراتها تكريماً لمسيرة الشركة الرائدة والمدعومة بجهود وتفاني فريق عملها.

مفهوم السفر الجوي

في إطار تعليقه على المسيرة الاستثنائية للشركة منذ عام 2003، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «أثبتت «العربية للطيران» على مدى عقدين من الزمن أنها تمتلك رؤية ريادية غيّرت من خلالها مفهوم السفر الجوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتكمن مسير الشركة الاستثنائية في جعل السفر الجوي متاحاً للجميع حيث ساهم في تقريب المسافات بين الثقافات والبلدان ودعم الاقتصاد والسياحة وبالتالي شكل مصدر إلهام لقيادة التغيير في قطاع الطيران وتنميته في المنطقة».

ومنذ إطلاقها لنموذج الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استطاعت «العربية للطيران» ترسيخ مكانتها إقليمياً وعالمياً عبر توفير خيارات سفر مدعومة بالقيمة المضافة للعملاء وتقديم خدمات عالية الجودة وبتكلفة معقولة. وأطلقت «العربية للطيران» عملياتها في 28 أكتوبر 2003 من خلال طائرتين فقط إلى خمس وجهات، واليوم، تطورت أعمال الشركة لتصبح مجموعة قابضة تقدر بمليارات الدولارات وتقدم خدمات السفر والسياحة عبر مختلف أنحاء العالم.

وتمتلك «العربية للطيران» محفظة متنوعة من العلامات التجارية والتي تشمل الطيران والضيافة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات وعمليات الطيران والمناولة الأرضية والتموين والصيانة والتشغيل. وتسير مجموعة «العربية للطيران» رحلاتها انطلاقاً من مراكز متعددة في دولة الإمارات (الشارقة، أبوظبي، رأس الخيمة)، والمغرب، ومصر، وأرمينيا، وباكستان.

وتعمل الشركة حالياً على مضاعفة حجم أسطولها الحالي الذي يضم 71 طائرة من طراز إيرباص A320

وA321 من خلال الطلبية الحالية مع شركة ايرباص والتي تشمل 120 طائرة جديدة من عائلة إيرباص A320. وسيبدأ تسلم الطائرات الجديدة بحلول عام 2025، ما يدعم استراتيجيتها لتوسيع شبكة وجهاتها العالمية. كما حافظت «العربية للطيران» خلال العقدين الماضيين على مكانتها كأفضل مشغل لأسطول طائرات إيرباص A320 في جميع أنحاء العالم.

تجربة سفر

وأضاف العلي: «يعكس نجاح الشركة على مدى السنوات الماضية تفاني موظفينا ودعم شركائنا الاستراتيجيين. وكانت لخيارات السفر المريحة والمنخفضة التكلفة التي وفرتها «العربية للطيران» طوال هذه الفترة عاملاً مهماً في توفير تجربة سفر تتميز بالقيمة المضافة للمسافرين. وإذ نفخر بقدرتنا المستمرة على تحقيق النمو والربحية، فإننا نتطلع إلى توسيع نطاق أعمالنا عبر توفير المزيد من حلول السفر المبتكرة، وإضافة وجهات جديدة، ودخول أسواق متنوعة».

واستطاعت «العربية للطيران»، مع استمرار زيادة الطلب على السفر منخفض التكلفة، من إعادة صياغة مفهوم السفر الجوي في المنطقة عبر توسيع شبكة وجهاتها، وتوفير عروض تنافسية تركز على القيمة المضافة، وتسخير كامل قدراتها التقنية والتشغيلية التي طورتها على مدار العقدين الماضيين.

واختتم العلي قائلاً: «عاهدنا عملاءنا منذ إطلاق الشركة بجعل السفر الجوي متاحاً للجميع وبشكل أوسع من أي وقت مضى، وما زلنا ملتزمين بهذا العهد. وبينما نبدأ مرحلة جديدة من النمو والتقدم، ندرك أهمية الابتكار والكفاءة في تطوير نموذج أعمالنا الذي يعتمد على تعدد المراكز التشغيلية، حيث يسهم بشكل مباشر في تقديم المزيد من خيارات السفر الجوي للمسافرين من مختلف الأسواق في آسيا وأوروبا وإفريقيا».