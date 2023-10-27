شكرا لقرائتكم خبر عن «جلف كرافت» تبيع «ماجستي 190» أكبر يخوت السوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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أعلنت «جلف كرافت»، خلال معرض «فورت لودرديل الدولي للقوارب 2023» عن بيع «ماجستي 190»، وهو أحد يخوت السوبر المميزة للغاية، والتي ستسهم في إرساء معيار جديد لليخوت الفاخرة، وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية للشركة. وتعد هذه خطوة طبيعية للشركة وعلامتها التجارية الشهيرة – يخوت ماجستي– عقب تصميمها وبنائها وإطلاقها أكبر يخت مصنوع من الألياف الزجاجية المركبة في العالم، «ماجستي 175»، عام 2021.

وتعاونت الشركة مع شريكيها المعروفين: استوديو التصميم العالمي الشهير كريستيانو جاتو من أجل التصميم الداخلي والخارجي ليخت السوبر «ماجستي 190»، واستوديو يانكي دلتا المرموق مسؤولاً عن الهندسة المعمارية البحرية لليخت.

وتم تكليف العلامة التجارية «ماجستي» من قبل أحد المشترين في الولايات المتحدة لبناء هذا اليخت الذي حطم جميع الأرقام القياسية. ويخطط المالك للقيام برحلة في منطقة البحر الكاريبي، وهي منطقة تتطلب وصولاً منخفض العمق، ما يجعل الهياكل المصنوعة من الألياف الزجاجية المدعمة وسنوات الخبرة والحرفية العالية التي تتمتع بها «جلف كرافت» في عالم المواد المركبة، الخيار الأمثل لهذا المشروع الفريد.

وقال محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة شركة «جلف كرافت»: «يجسد اليخت "ماجستي 190" فصلاً مميزاً جديداً في رحلة يخوت "ماجستي" ومسيرة الشركة عموماً. وقد تم تصميم هذه الأيقونة الاستثنائية بالتعاون مع استوديو كريستيانو جاتو للتصميم واستوديو يانكي دلتا، لتعكس التزامنا الراسخ بتحقيق أقصى درجات الفخامة والراحة والأداء المتميز لعملائنا الكرام».

وستلعب القدرات الفريدة التي تمتلكها شركة «جلف كرافت» بمجال بناء السفن، والتي اكتسبت تقديراً عالمياً كبيراً لتميزها وبراعتها الحرفية، دوراً محورياً في جعل اليخت «ماجستي 190» يبصر النور؛ حيث تضمن مرافق الشركة المتطورة وفريقها المتمرس تصنيع اليخت وفقاً لأرقى المعايير، وبالتالي توفير أداء استثنائي يجمع بين الراحة والأناقة.