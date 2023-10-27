شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع الساعات دبي 2023 يحتفي بصناعة الساعات الفاخرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تحت رعاية سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون بدبي، عضو مجلس دبي، يستقبل «أسبوع الساعات دبي 2023» ضيوفه، لحضور المعرض بنسخته السادسة، والتي تعد الأكبر لهذا العام؛ للاحتفاء بفنّ صناعة الساعات، والاطلاع على أحدث الابتكارات في هذا المجال؛ حيث يشهد المعرض مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية التي ستثري تجربة الزوار من محبي عالم الساعات الفاخرة.

ويجمع المعرض، الذي يقام في الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني في مبنى البوابة بمركز دبي المالي العالمي، بين العديد من الصناعات؛ مثل: صناعة الساعات، والتصميم، والسيارات، والفنون. وستعرض أكثر من 60 علامة تجارية عالمية رائدة في عالم صناعة الساعات أحدث إصداراتها، ومن المتوقع أيضاً أن تكشف العديد من هذه العلامات عن إصدارات محدودة حصرياً في هذا الحدث المميز.

علامات تجارية عالمية

إضافة إلى ذلك، يوفر المعرض مساحات عرض خاصة للعلامات التجارية العالمية، بما في ذلك رولكس، وأوديمار بيجيه، وتودور، وهوبلوت، وشوبارد، وأوليس ناردين، وجيرارد بيريجو، وفان كليف آند آربلز، وشانيل، وبولغاري، لعرض أحدث ابتكاراتها وإبداعاتها. كما يضم المعرض صالة مخصصة لعشاق ومحبي الساعات، للمشاركة في جلسات نقاش حول آخر ما توصل إليه فن صناعة الساعات من ابتكارات وإبداعات.

وسيتضمن برنامج هذا العام أيضاً مجموعة من ورش العمل التي يقدمها عدد من خبراء ورواد صناعة الساعات في العالم، بما في ذلك ورشة عمل فريدة من نوعها تديرها نور الحسن، مؤسس ورش عمل فن «الكينتسوغي». إلى جانب ذلك، سيشارك ماكس بوسر في تقديم رؤيته الإبداعية في تصميم وبناء العلامة التجارية.

منتدى الساعات

يقدم المعرض منتدى صناعة الساعات، وهو منتدى أطلقه أسبوع الساعات دبي؛ بهدف تسليط الضوء على تقاطع صناعة الساعات مع صناعة السيارات الفاخرة والحرف اليدوية الماهرة؛ حيث سيوفر هذا المنتدى، منصةً مفتوحة للمناقشات الحرة بين الحرفيين المهرة ورواد الأعمال، إلى جانب عشاق جمع الساعات. وسيضم المنتدى لهذا العام، ست حلقات نقاش، تجمع خبراء متخصصين من جميع أنحاء العالم؛ وثلاث مناظرات حول الموضوعات الأساسية في عالم صناعة الساعات. وللمرة الأولى، ستُقدم حلقة نقاش باللغة العربية، ما يضيف بُعداً جديداً للمنتدى، ويجذب المزيد من الجمهور إلى هذا المعرض.

كما تتميز نسخة هذا العام من المعرض بمشاركة مجموعة متميزة من المتحدثين والمشرفين المشهورين في عالم صناعة الساعات، بما في ذلك: فرانسوا هنري بننامياس، الرئيس التنفيذي لشركة «أوديمار بيجيه»؛ ومحمد عبد المجيد صديقي، رئيس الشؤون التجارية لشركة «صديقي القابضة»؛ ودانييلا دوفور، صانعة ساعات؛ وجان أرنو، مدير في قسم تصنيع الساعات في «لويس فيتون»؛ ونيكولاس فولكس، مؤلف ومؤرخ؛ وجورج بامفورد، مؤسس قسم الساعات لدى «بامفورد»؛ وأوستن تشو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ريستتشيك»؛ وتيم موسو، أخصائي الساعات ومدير العلاقات الإعلامية في «ووتش بوكس»؛ ووي كوه، مؤسس «جرالي ووتش» و«ريفوليوشن ووتش».

ورش عمل

يتضمن المعرض لهذا العام 11 ورشة عمل، يقدمها خبراء متخصصون من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك، ورشة عمل لصناعة ميناء الساعة باستخدام السكر الخالص تقوم بها «بوفيت»، الشركة السويسرية؛ وورشة عمل «شيكن» التي تُعنى بتحويل الملاعق الفضية النرويجية القديمة إلى قطع فنية يمكن ارتداؤها؛ وورشة عمل ينظمها مجلس إرثي للحرف المعاصرة والتي تركز على صناعة الأساور الجلدية باستخدام الحرفة التقليدية الإماراتية العريقة «السفيفة»، وغيرها المزيد من ورش العمل المميزة التي تتناول مختلف جوانب صناعة الساعات والحرف اليدوية.

المنطقة الإبداعية

ضمن فعاليات هذا المعرض، ستقدم المنطقة الإبداعية عدداً من النقاشات المهمة حول الاستدامة، ومفهوم التدوير في صناعة الساعات السويسرية الفاخرة تحت إشراف شركة «أي دي جينيف»، إلى جانب حوار مع جان كلود بيفر الذي سيوضح أهم محطات مسيرته المهنية، وتأثيرها في صناعة الساعات.

دار كريستيز في أسبوع الساعات دبي

في نسخة هذا العام، تعود دار كريستيز لتقديم سلسلة من النقاشات التجريبية والتعليمية تلقيها نخبة من المتحدثين في جناحها الجديد في المعرض. فضلاً عن ذلك، ستوفر الدار عمليات تقييم مجانية للساعات يُجريها الخبراء المتخصصون لديها في مجال صناعة الساعات؛ وذلك من خلال حجز موعد مسبق، كما ستُقدم للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 7 و14 عاماً فرصة للمشاركة في مزاد تعليمي وتفاعلي.

أنشطة ومسابقات

في قلب الحدث، سيقام معرض «أماديو أيفوليوشن أوف كاميو» الذي يستعرض تطور فن النقش. كما سيُقدم أماديو، الحرفي الشهير، مجموعة فريدة من الدبابيس المصممة خصيصاً لأسبوع الساعات دبي، والتي تجمع بين فنون الصناعة التقليدية والحديثة. أما في معرض «M.A.D»، سيقدم فنانون عالميون إبداعاتهم، مع التركيز على الجمال الكامن في التفاصيل والدقة في الحرف اليدوية.

إلى جانب ذلك، تنظم مؤسسة صناعة الساعات الفاخرة مجموعة من المسابقات التي تقام في قلب المعرض؛ حيث يمكن للزوار المشاركة ومسح مجموعة من الساعات الفريدة عبر تطبيق «أسبوع الساعات دبي» DWW والإجابة عن خمسة أسئلة بشكل صحيح، والحصول يومياً على فرصة للفوز بإحدى الساعات الفاخرة.