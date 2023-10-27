شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر دبي يغلق مرتفعاً في جلسة نهاية الأسبوع.. وسوق أبوظبي يتراجع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أغلق مؤشر سوق دبي المالي جلسة نهاية الأسبوع مرتفعاً، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية.
سوق دبي +0.11%
3786.55 نقطة
الأكثر ارتفاعاً
شعاع 13.1%
المشرق 5.26%
إمباور 2.92%
وطنية 2.89%
الأكثر تراجعاً
المزايا 9.32%
تكافل الإمارات 3.91%
أرامكس 3.50%
تعاونية الاتحاد 2.10%
*********************
سوق أبوظبي -0.05%
9236.85 نقطة
الأكثر ارتفاعاً
رأس الخيمة للإسمنت 8.11%
الواحة كابيتال 7.59%
آرام 6.38%
بلدكو 6.3%
الأكثر تراجعاً
أي دي سي 4.18%
أي دي سي - أذونات 4%
سوداتل 2.6%
حياه للتأمين 2.54%