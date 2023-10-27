شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر دبي يغلق مرتفعاً في جلسة نهاية الأسبوع.. وسوق أبوظبي يتراجع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أغلق مؤشر سوق دبي المالي جلسة نهاية الأسبوع مرتفعاً، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية.

سوق دبي +0.11%

3786.55 نقطة

الأكثر ارتفاعاً

شعاع 13.1%

المشرق 5.26%

إمباور 2.92%

وطنية 2.89%

الأكثر تراجعاً

المزايا 9.32%

تكافل الإمارات 3.91%

أرامكس 3.50%

تعاونية الاتحاد 2.10%

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سوق أبوظبي -0.05%

9236.85 نقطة

الأكثر ارتفاعاً

رأس الخيمة للإسمنت 8.11%

الواحة كابيتال 7.59%

آرام 6.38%

بلدكو 6.3%

الأكثر تراجعاً

أي دي سي 4.18%

أي دي سي - أذونات 4%

سوداتل 2.6%

حياه للتأمين 2.54%