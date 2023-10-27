شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع تحت وطأة هبوط سهم «نات ويست» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الأوروبية قليلاً، الجمعة، إذ فاق هبوط سهم بنك «نات ويست» البريطاني أثر مكاسب أسهم شركات الطاقة.

ونزل المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.1%، وفي طريقه لينهي الأسبوع على تراجع بنحو 0.2%.

وشهد سهم «نات ويست»، أكبر خسارة على المؤشر بنسبة 16.1%، بعد أن خفض البنك من توقعاته للأرباح.

وهوى أيضاً سهم شركة ريمي كوينترو لصناعة المشروبات الكحولية 10.4%، بعد خفض توقعاتها السنوية.

وحد من تراجع المؤشر صعود أسهم الطاقة 1.2%، مع ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1%، بسبب مخاوف تتعلق بتبعات اتساع نطاق صراع الشرق الأوسط. وارتفع سهم شركة سيجنفاي للإضاءة 10%، بدفعة من أرباح فصلية قوية. (رويترز)