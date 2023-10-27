شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر برنت إلى 89.08 دولار.. والخام الأمريكى يسجل 84.28 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع أسعارالنفط، اليوم الجمعة، وبلغ سعر برميل العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت إلى 89.08 دولار، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 84.28 دولار للبرميل.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد خففت من العقوبات المفروضة على صناعة النفط والغاز في فنزويلا لمدة 6 أشهر، ويثير تخفيف العقوبات الامريكية ضد فنزويلا حالة من الجدل بشأن أثر ذلك على الأسواق.

وقالت صحيفة الاكونوميستا الإسبانية، إن انتاج فنزويلا من النفط سيزيد 25% أي أكثر من 200 ألف برميل يوميا، وهو ما سيجعلها بداية لانتعاش النفط مرة أخرى في البلاد، إلا أن الخبراء ينتابوهم من حالة من القلق حول الأسعار وارتفاعها خلال الفترات المقبلة بسبب حرب غزة.

ومع ذلك، لا تزال هناك أسئلة حول مدى السرعة التي يمكن بها زيادة إنتاج البلاد وما هو تأثير ذلك على السوق العالمية، التي تبحث بشكل متزايد عن البراميل في مواجهة التوترات الجيوسياسية، ويقدر بعض الخبراء أن إنتاج النفط يمكن أن يرتفع بسرعة في عام 2024، ويتوقع الأكثر تفاؤلاً زيادة في غضون ستة أشهر.

وقال فرناندو فيريرا، مدير خدمة المخاطر الجيوسياسية إن الوتيرة النهائية ستعتمد "على الكيفية التي ستنتهي بها حزمة تخفيف العقوبات"، مشيرا إلى أن وزارة الخزانة الامريكية أعلنت تخفيف العقوبات ، وجاء ذلك ردا على توقيع اتفاق خارطة الطريق الانتخابية بين حكومة الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة. ومن بين النقاط الثابت أنه ستكون هناك انتخابات رئاسية في النصف الثاني من عام 2024.

ويتراوح إنتاج النفط الحالي بين 750 ألف و800 ألف برميل يوميا تقريبا، وفي التسعينيات، وصل الإنتاج إلى 3 ملايين برميل يوميا، وهو ما حول فنزويلا إلى قوة عالمية في مجال الطاقة. وكان أدنى مستوى له في يونيو 2020 عند 374 ألف برميل.