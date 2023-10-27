شكرا لقرائتكم خبر عن 200 علامة تجارية في مجوهرات وساعات أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تجمع النسخة الـ30 من معرض المجوهرات والساعات السنوي المُقام في أبوظبي، أكثر من 200 علامة تجارية معروفة على المستوى العالمي، لعرض أحدث التصاميم في عالم المجوهرات والساعات.

يستضيف المعرض خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 5 نوفمبر/ تشرين الثاني في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أكثر من 7000 زائر من عشاق المجوهرات، ليشكل منصة مميزة لاكتشاف المجموعات الجديدة والمواهب الصاعدة، وسط جمهور يشارك شغفه في تعزيز لغة الحوار حول تقاليد الصناعة، وتقنياتها، واتجاهاتها.