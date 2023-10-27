شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يصعد على وقع تطورات الحرب.. وبرنت فوق 89 دولاراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية