شكرا لقرائتكم خبر عن 300 مليون درهم لتطوير مشروع سياحي في رأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الذراع الاستثمارية لشركة «كي إنفست» الاستثمارية برئاسة خالد عبدالله يوسف رئيس مجلس الإدارة، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «توبير» للتطوير العقاري، لتطوير مشروع سياحي مميز على جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة بقيمة 300 مليون درهم.

قالت شينج كوتسيلا، مديرة الذراع الاستثمارية في «كي إنفست»: «سعداء بهذا الاستثمار السياحي الجديد مع شركة توبير التي قامت مؤخراً بشراء أرض سياحية على شواطئ الجزيرة بجانب فندق ومنتج موفنبيك جزيرة المرجان أيقونة المشاريع السياحية في رأس الخيمة».

وأضافت أن الذراع الاستثمارية للشركة لديها العديد من المشاريع التي تهدف إلى تطويرها في الجزيرة، التي ستسهم في استقطاب رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، ما يجعل من جزيرة المرجان وجهة فريدة للاستثمار العقاري الواعد تواكب رؤية الإمارة في ترسيخ مكانتها وجهة استثمارية فريدة، وتعزز موقع رأس الخيمة على الأجندة السياحية الإقليمية والعالمية.