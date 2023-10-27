شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أحدث منتجات الأخشاب والأثاث بالمعرض الدولى السنوى للصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، فى الدورة الثانية من "الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة"، والمقرر عقده خلال الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، وبحضور عدد من المستثمرين الاجانب (عربيا وأفريقيا ودوليا) والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الشأن وممثلى البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية.

وبحسب بيان الغرفة فأن الملتقي يسلط الضوء فى نسخة هذا العام على تطوير الصناعة المحلية من خلال التنمية البشرية وبناء الإنسان ضمن استراتيجية الدولة المصرية، كما يعد الملتقى من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، والمعرض يهدف إلى دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية والإفريقية والعربية والدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويضم مستثمرين ومؤسسات اقتصادية متعددة، والاستشاريين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.

وتشارك غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث بجناح رقم G 40 بصالة 1 وتعرض به مجموعة من المنتجات المتميزة لأعضاء الغرفة والتى تعكس تطور صناعة الأثاث فى مصر وروعة التصميمات.