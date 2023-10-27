الاقتصاد

أمريكا.. مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي يرتفع 0.3% في سبتمبر

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي، وهو مقياس التضخم المفضل للفيدرالي، 3.4% في سبتمبر على أساس سنوي دون تغيير عن الزيادة المسجلة في أغسطس الماضي. فيما تباطأ المؤشر الأساسي الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة إلى 3.7% بدلاً من 3.8%.
وباستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة 0.3% في الفترة من أغسطس إلى سبتمبر، مقارنة بارتفاع بنسبة 0.1% في الشهر السابق. وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم 0.4%.
ويوم الخميس، أفادت الحكومة بأن الإنفاق الاستهلاكي القوي دفع الاقتصاد إلى معدل نمو سنوي قوي بنسبة 4.9% في الربع من يوليو إلى سبتمبر، وهو أفضل أداء من نوعه منذ ما يقرب من عامين. عادةً ما يؤدي الإنفاق الكبير من قبل المستهلكين إلى قيام الشركات بفرض أسعار أعلى. (أ.ب)

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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