شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات «أمازون» الفصلية تقفز 13% إلى 143 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

حوسبة سحابية

الذكاء الاصطناعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضاعفت «أمازون» أرباحها الصافية ثلاث مرات لتصل إلى 9.9 مليار دولار في الربع الثالث من العام الحالي، بفضل أداء منصتها وشبكة التوصيل التي تديرها، لكن أعمالها في مجال الحوسبة السحابية تبدو مهددة بشكل متزايد بسبب صعود منافستها «مايكروسوفت».وأثارت أرباحها التي تجاوزت توقعات المحللين بمقدار 3 مليارات دولار، ارتياحاً في السوق، إذ ارتفع سعر سهم المجموعة التي تتخذ مقراً لها في سياتل بنسبة تقرب من 5% خلال التعاملات الإلكترونية بعد إغلاق سوق الأسهم الخميس.في المجمل، حققت المجموعة العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية مبيعات بقيمة 143 مليار دولار، بنمو 13%، وهو رقم أعلى أيضاً من التوقعات، بحسب بيان النتائج الصادر عن «أمازون».وأشاد رئيس «أمازون» آندي جاسي بهذا الأداء، عازياً ذلك إلى إعادة التنظيم اللوجستي في الولايات المتحدة، ما أتاح «تحقيق أسرع عمليات تسليم لعملاء برايم+ منذ تأسيس المجموعة قبل 29 عاماً».وأضاف خلال مؤتمر صحفي: «لا يزال لدينا الكثير من الأفكار لتحسين الكلف والسرعة».وقد خصص الموقع الإلكتروني التابع لمجموعة «أمازون» يوم تخفيضات هذا الصيف لمشتركيه في خدمة «برايم»، التي توفر مزايا مثل التوصيل المجاني خلال 24 ساعة.وتصبّ هذه العملية التسويقية أيضاً في خدمة نشاطها الإعلاني ذي الهامش المرتفع. وشهد هذا النشاط زيادة في الإيرادات بنسبة 26% لتصل إلى 12 مليار دولار.وقد واجهت أمازون، على غرار سائر عمالقة التكنولوجيا، سنة صعبة في 2022، مع عودة المستهلكين إلى المتاجر غير الافتراضية بعد انحسار الجائحة. وانتهى الأمر بتسريح موظفين على نطاق واسع في بداية عام 2023.وبنتائجها الصيفية، «تخطت المجموعة الأمريكية التوقعات بدرجة كبيرة»، بحسب زاك ستامبور، المحلل في شركة «إنسايدر إنتليجنس».ويقول ستامبور: «يبدو أن تباطؤها العام الماضي أصبح أمراً وراءنا، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى التخفيضات الكبيرة في الكلف على مدار العام وزيادة التركيز على مجالات النمو الرئيسية، مثل منصة التجارة الإلكترونية ورسوم الخدمات للبائعين الخارجيين والإعلانات».وتضاعفت أرباحها التشغيلية، وهي مؤشر رئيسي للربحية، بمقدار أربع مرات لتسجل 11.2 مليار دولار، بدلاً من 7.7 مليار المتوقعة بإجماع المحللين.لكنّ «إيه دبليو إس»، فرع أمازون المخصص للحوسبة السحابية، حقق إيرادات بقيمة 23 مليار دولار في الربع الثالث، أو نمواً بنسبة 12%.وسجلت شركتا مايكروسوفت وغوغل، اللتان نشرتا أيضاً مبيعات وأرباحاً أعلى من التوقعات هذا الأسبوع، تقدماً أكبر بكثير في هذا المجال.وقد أثارت مايكروسوفت ارتياحاً في السوق بفضل تسارع نمو منصة «أزور» التابعة لها والمتخصصة في الحوسبة السحابية، ليصل إلى 29%. أما بالنسبة إلى شركة غوغل، فرغم أن خدماتها السحابية حققت نتائج مخيبة للآمال، بإيرادات ربع سنوية بلغت 8.4 مليار دولار، فإنها حققت مع ذلك نمواً بنسبة 22% على أساس سنوي.ورغم أن «أمازون» تحتل المرتبة الأولى عالمياً في مجال الحوسبة السحابية، متفوقة على هذين المنافسين، فإن «إيه دبليو إس مهددة بشكل خطر بسبب الهيمنة المتزايدة لشركة مايكروسوفت»، وفق زاك ستابور.ويوضح ستابور قائلاً: «لقد استفادت خدمتها السحابية من استثماراتها في الذكاء الاصطناعي التوليدي. وتواجه غوغل تحدياً مماثلاً».وتعهدت أمازون بمواكبة هذه السوق التي تشهد ازدهاراً كبيراً في الأشهر الأخيرة بفضل نجاح «شات جي بي تي»، البرمجية الشهيرة المطورة من شركة «أوبن إيه آي» (التي تشكّل مايكروسوفت مساهماً رئيسياً فيها).وسيتمكن المساعد الصوتي «أليكسا» قريباً من إنشاء رسائل لإرسالها إلى جهة اتصال أو وصفات طهي بناءً على المكونات الموجودة في ثلاجة المستخدم، كل ذلك بناءً على أمر شفهي بسيط في غرفة المعيشة أو المطبخ.وأعلنت الشركة أيضاً في أيلول/سبتمبر، استثماراً يصل إلى 4 مليارات دولار في شركة «أنثروبيك» الناشئة للذكاء الاصطناعي، والتي طورت برنامج «كلود»، المنافس لـ«شات جي بي تي».وأكد آندي جاسي أن منصة الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بـ«إيه دبليو إس»، «بيدروك»، تحقق أيضاً نجاحاً كبيراً مع المطورين.ولكن في الوقت الحالي، تتصدر مجموعتا مايكروسوفت وغوغل السباق من خلال النشر الشامل لأدوات جديدة على محركات البحث والبرامج المكتبية الخاصة بهما على وجه الخصوص.وبالنسبة إلى الربع الحالي، تتوقع أمازون مبيعات تراوح بين 160 مليار دولار و167 مليار دولار. لكن نتائج المجموعة خلال أعياد نهاية العام قد تتأثر بالخلافات المرتبطة بالشركة. فقد أظهرت دراسة نشرت نتائجها الأربعاء جامعة إلينوي الأمريكية، أن أكثر من ثلثي عمال مستودعات «أمازون» الذين شملهم الاستطلاع يلازمون منازلهم من دون أجر، للتعافي من الألم أو الإرهاق المرتبط بالعمل.وفي نهاية سبتمبر/ أيلول، قدمت هيئة المنافسة الأمريكية و17 ولاية شكوى ضد المجموعة، متهمة إياها بـ«الاحتفاظ باحتكارها بشكل غير قانوني» بفعل «أساليب غير قانونية لاستبعاد المنافسين». (أ.ف.ب)