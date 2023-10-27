شكرا لقرائتكم خبر عن «فورد» تُخيب الآمال بإيرادات وأرباح فصلية أقل من التوقعات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تحديات مستمرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسهم «فورد» 5.81%، بعدما أعلنت شركة صناعة السيارات عن خسائر أكبر من أعمالها في مجال السيارات الكهربائية بسبب ضغوط حرب الأسعار التي أشعلتها شركة «تيسلا» الرائدة في الصناعة.وسجلت شركة صناعة السيارات دخلاً صافياً قدره 1.2 مليار دولار لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر. وفي العام السابق، خسرت 827 مليون دولار بعد شطب 2.7 مليار دولار من استثماراتها في شركة ناشئة مغلقة لتكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة. وارتفعت الإيرادات بنسبة 11% في الربع الأخير، لتصل إلى 43.8 مليار دولار.وبلغت أرباح فورد الفصلية الأخيرة، المعدلة للبنود غير المتكررة، 39 سنتًا للسهم. وكان ذلك أقل من 46 سنتًا للسهم الذي توقعه محللو الصناعة، وفقًا لـ «فاكت ست».كما سحبت شركة صناعة السيارات في ديترويت توقعاتها لعام 2023، مشيرة إلى «عدم اليقين» بشأن التصديق المعلق على اتفاق العمل الجديد مع اتحاد عمال السيارات المتحدين (UAW)، والذي من المتوقع أن يزيد بشكل كبير النفقات المتعلقة بالعمل.وحذرت شركة فورد من التحديات المستمرة في أعمالها الخاصة بالسيارات الكهربائية، وقالت إنها ستخفض إنتاج سيارتها Mustang Mach-E مع تقليص استثماراتها في هذا القطاع بنحو 12 مليار دولار، بما في ذلك تأخير مصنعها الثاني للبطاريات في كنتاكي.وكتب محللو «ويلز فارجو» في مذكرة: «نعتقد أن الارتفاع في تكاليف المواد الخام للبطاريات أثر سلبًا على توقعات ربحية السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية، وبالتالي ربحية فورد».أضاف التقرير الفصلي للشركة إلى الكآبة المحيطة بسوق السيارات الكهربائية، والتي شهدت تراجع المستهلكين عن بعض المشتريات بسبب ارتفاع التضخم.وقالت شركة فورد، الخميس: «إن وحدة السيارات الكهربائية التابعة لها سجلت خسارة فصلية في الأرباح قبل الفوائد والضرائب قدرها 1.33 مليار دولار، مقارنة بخسارة EBIT قدرها 1.08 مليار دولار في الربع الثاني».في يوم الأربعاء، توصلت نقابة عمال السيارات وفورد إلى اتفاق مبدئي يتضمن زيادة في الأجور بنسبة 25% لـ 57000 عامل على مدى خمس سنوات تقريبًا، مما يضع فعليًا حدًا للإضراب في بعض أكبر مصانع صناعة السيارات.وقال المدير المالي جون لولر في مؤتمر صحفي، الخميس: «إن فورد تتوقع أن يضيف العقد الجديد ما بين 850 إلى 900 دولار في تكلفة العمالة لكل سيارة».وخسرت شركة صناعة السيارات حوالي 4.32 مليار دولار من القيمة السوقية طوال مدة الإضراب، وفقًا لبيانات «أل أس إي جي». (رويترز)