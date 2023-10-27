شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تهبط مع انحسار مخاوف الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط أكثر من دولارين عند التسوية، مع انحسار المخاوف إزاء اتساع الصراع في الشرق الأوسط، في الوقت الذي أظهر فيه الطلب الأمريكي علامات على الضعف.

وفقدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 2.20 دولار لتنخفض 2.44% إلى 87.93 دولار للبرميل عند التسوية، وارتفع برنت نحو 2% يوم الأربعاء عند التسوية.

فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.18 دولار، أو 2.55%، إلى 83.21 دولار للبرميل.

وتلقت أسعار النفط في الآونة الأخيرة دفعة من مخاوف تأثير اتساع الصراع في غزة على إمدادات النفط الخام العالمية، وهو صراع ربما يضع المنطقة في مأزق.

وتبددت هذه المخاوف بحلول ظهر يوم الخميس.

توتر السوق

وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز: "السوق في حالة توتر، ومن الضروري فهم أننا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق مكاسب كبيرة في السوق".

وأشارت زيادة في مخزونات الخام الأمريكية في أحدث أسبوع إلى ضعف حجم الطلب.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 1.4 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 421.1 مليون برميل، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وتوقع محللون ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 240 ألف برميل.

وتأتي البيانات عقب انخفاض مفاجئ هذا الشهر في بيانات النشاط التجاري بمنطقة اليورو.

وخفضت أوبك بلس الإنتاج بواقع 1.3 مليون برميل يوميًا في وقت سابق هذا العام، وفي سبتمبر مددت خفض مستوى الإنتاج حتى نهاية العام.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء أوبك في أواخر شهر نوفمبر المقبل