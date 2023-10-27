شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 2535 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 27-10-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع أسعار الذهب في مصر، بحوالي 15 جنيهًا لكل جرام، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر- 2535 جنيها للجرام، وإعلان وزارة المالية، نجاح إنهاء 364 طلبًا في مختلف القطاعات لشركات أجنبية من 10 دول منها: فرنسا وأمريكا والهند والصين وكوريا الجنوبية، خلال الثلاث شهور الماضية، ويجري حاليًا فحص 129 طلبًا آخر.

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023، بحوالي 15 جنيهًا لكل جرام، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر- 2535 جنيها للجرام، في التداولات الفورية بالسوق المصري، وسط تغيرات في سعر الذهب بالبورصة العالمية، والذي حافظ على صعوده للأسبوع الثالث على التوالي، وسجل عيار 24 حوالي 2891 جنيها، وبلغ عيار 18 حوالي 2169 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 20240 جنيه. سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023، بحوالي 15 جنيهًا لكل جرام، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر- 2535 جنيها للجرام، في التداولات الفورية بالسوق المصري، وسط تغيرات في سعر الذهب بالبورصة العالمية، والذي حافظ على صعوده للأسبوع الثالث على التوالي، وسجل عيار 24 حوالي 2891 جنيها، وبلغ عيار 18 حوالي 2169 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 20240 جنيه.

حافظ الذهب على مكاسبه حتى الآن في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، يأتي هذا في ظل استمرار الدعم الجيوسياسي من تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بينما تترقب الأسواق اليوم صدور مؤشر التضخم عن الاقتصاد الأمريكي.

المالية: إنهاء 364 طلبًا لشركات أجنبية من 10 دول تتعلق بالضرائب والجماركأعلنت وزارة المالية، نجاح إنهاء 364 طلبًا في مختلف القطاعات لشركات أجنبية من 10 دول منها: فرنسا وأمريكا والهند والصين وكوريا الجنوبية، خلال الثلاث شهور الماضية، ويجري حاليًا فحص 129 طلبًا آخر، وتستهدف الوزارة رفع معدلات الإنجاز بتقليص زمن فحص طلبات المستثمرين؛ بما يعكس الحرص المتزايد على التفاعل الإيجابي مع مجتمع الأعمال ودفع جهود تمكين القطاع الخاص وتيسير الإجراءات. المالية: إنهاء 364 طلبًا لشركات أجنبية من 10 دول تتعلق بالضرائب والجماركأعلنت وزارة المالية، نجاح إنهاء 364 طلبًا في مختلف القطاعات لشركات أجنبية من 10 دول منها: فرنسا وأمريكا والهند والصين وكوريا الجنوبية، خلال الثلاث شهور الماضية، ويجري حاليًا فحص 129 طلبًا آخر، وتستهدف الوزارة رفع معدلات الإنجاز بتقليص زمن فحص طلبات المستثمرين؛ بما يعكس الحرص المتزايد على التفاعل الإيجابي مع مجتمع الأعمال ودفع جهود تمكين القطاع الخاص وتيسير الإجراءات.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود الإدارة العامة لخدمات المستثمرين في تذليل أي عقبات قد تواجه مجتمع الأعمال، خاصة فيما يتعلق بالمنظومتين الضريبية والجمركية، في إطار المسار الذي تنتهجه الحكومة لتحفيز الاستثمار من خلال تهيئة بيئة مواتية، تتكامل فيها مبادرات محفزة للإنتاج والتصدير مع فرص استثمارية في قطاعات ذات أولوية تنموية وتنافسية إقليمية وعالمية.

قالت نسرين لاشين مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين، إن هناك آليات متعددة لتلقي طلبات المستثمرين المحليين والأجانب ميدانيًا من خلال حضور اللقاءات الحوارية التي تعقدها الغرف التجارية ومنظمات الأعمال والسفارات الأجنبية، وإلكترونيًا عبر الإيميل المتاح على الموقع الرسمي لوزارة المالية وهاتفيًا، إضافة إلى التعامل الفوري مع المشاكل التي يتقدم بها المستثمرون إلى الإدارة حتي تلك التي تخرج عن نطاق اختصاص وزارة المالية، حيث يتم التعاون مع الوزارات والجهات الأخرى لسرعة إنجاز هذه الطلبات.



وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الصينية البترول: مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع مصرى - صينى لإنتاج الهيدروجين الأخضرشهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور سونج هايليانج رئيس مؤسسة الطاقة الصينية، توقيع مذكرتى تفاهم بين مجموعة الطاقة الصينية الدولية وكلاً من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية ، وقع الاتفاقيتين من الجانب الصينى ليو زى شيانج رئيس المجموعة ومن الجانب المصرى المهندس عابد عز الرجال رئيس شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيميائية والجيولوجى علاء البطل رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول. البترول: مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع مصرى - صينى لإنتاج الهيدروجين الأخضرشهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور سونج هايليانج رئيس مؤسسة الطاقة الصينية، توقيع مذكرتى تفاهم بين مجموعة الطاقة الصينية الدولية وكلاً من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية ، وقع الاتفاقيتين من الجانب الصينى ليو زى شيانج رئيس المجموعة ومن الجانب المصرى المهندس عابد عز الرجال رئيس شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيميائية والجيولوجى علاء البطل رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول.

وتشمل المذكرة الأولى تعزيز التعاون فى إنشاء مشروع مشترك لانتاج الهيدروجين الأخضر فى شركة شمال أبو قير للمغذيات الزراعية ، فيما تشمل المذكرة الثانية بحث فرص تعميق الاستفادة من الطاقات المتجددة فى مواقع البترول والغاز المختلفة فى مصر.