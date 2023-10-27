شكرا لقرائتكم خبر عن 16.2 مليون مسافر عبر مطار أبوظبي في 9 أشهر بنمو 50% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

يواصل مطار أبوظبي الدولي أداءه الاستثنائي، حيث سجلت حركة المسافرين في 9 أشهر نمواً قوياً. وأظهرت البيانات ارتفاع حركة المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي بنسبة 50% لتصل إلى أكثر من 16.2 مليون مسافر، خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 سبتمبر 2023، مقارنةً ب10.7 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من عام 2022.

وعلى صعيد عدد الرحلات فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 30.47% لتصل إلى 105738 رحلة خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة ب81042 رحلة خلال الفترة نفسها من عام 2022.

وأعلن مطار أبوظبي الدولي، الجمعة، نتائج تقرير حركة المسافرين في الربع الثالث، الذي أظهر معدلات جيدة بلغت 5,95 مليون مسافر، خلال الفترة من 1 يوليو/ تموز – 30 سبتمبر/ أيلول، بزيادة 29.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجل مطار أبوظبي الدولي 37,903 حركات هبوط أو إقلاع للفترة نفسها، وهي زيادة بنسبة 21.8%، مقارنة بمعدل 31,123 رحلة خلال الربع الثالث من عام 2022.

توجهات السفر

وشهدت إمارة أبوظبي نمواً ملحوظاً على صعيد الوجهات الدولية في الربع الثالث، عبر تسيير 24 شركة طيران رحلاتها إلى 119 وجهة حول العالم عبر المطار، وتضمنت الوجهات التي شهدت إقبالاً متزايداً لندن (238,196 مسافراً)، ومومباي (228,189 مسافراً)، وكوتشي (191,883 مسافراً)، والقاهرة (172,570 مسافراً)، والدوحة (168,417 مسافراً).

وخلال الربع الثالث قامت «مطارات أبوظبي» بمناولة 143,979 طناً من الشحن الجوي عبر مطار أبوظبي الدولي.

وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت لمطارات أبوظبي: «يسرّنا أن نعلن عن معدلات سفر ما زالت تعكس نمواً مضاعفاً على صعيد أعداد المسافرين وحركات الهبوط والإقلاع على حدّ سواء، ونواصل جذب المزيد من أبرز شركات الطيران العالمية إلى أبوظبي، حيث إنّه من المقرّر أن تبدأ الخطوط الجوية الفرنسية وطيران صن إكسبريس بتسيير رحلاتهما عبر مطار أبوظبي الدولي، خلال موسم الشتاء، وفقاً لجداول الاتحاد الدولي للنقل الجوي. ويسرّنا جداً إعلان الخطوط الجوية البريطانية مؤخراً معاودتها تسيير رحلاتها إلى أبوظبي بدءاً من أبريل/ نيسان 2024. ونحن على ثقة تامة بأنّ مبنى المسافرين A الجديد سوف يسهم في نمو شركات الطيران وحركة المسافرين، لما يمتاز به من إمكانات جديدة ومرافق حديثة بمعايير عالمية».