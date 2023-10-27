شكرا لقرائتكم خبر عن «تيسلا» ترفع سعر موديل «واي بيرفورمانس» في الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفعت شركة تيسلا سعر سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات «موديل واي بيرفورمانس» بحوالي 2000 دولار في الصين، الجمعة، وفقاً لموقعها الإلكتروني المحلي، مما عكس التخفيض الذي تم إجراؤه فقط في أغسطس/آب.
ويبلغ سعر الطراز الأكثر تقدماً من السيارات الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات لدى «تيسلا» الآن 363900 يوان (49740 دولاراً أمريكياً)، ارتفاعاً من 349900 يوان. وكانت تيسلا قد خفضت سعرها من 363900 يوان إلى 349900 يوان قبل شهرين.
ولم تتغير أسعار الطراز «واي إس» الذي يتميز بببطاريات طويلة المدى وإطارات خلفية بارزة.
ومع وجود علامات على تباطؤ نمو المبيعات، انخرط صانعو السيارات الكهربائية في الصين في حرب أسعار متقطعة خلال العام الماضي، والتي بدأتها شركة «تيسلا». ومع ذلك، قامت شركة صناعة السيارات الأمريكية بزيادة الأسعار بشكل دوري.
ورفعت تيسلا أيضاً سعر طراز «واي لونغ رينغ» الرياضية متعددة الاستخدامات بمقدار 500 دولار في الولايات المتحدة، إلى 48990 دولاراً من 48490 دولاراً، وفقاً لموقعها على الإنترنت.
وقال جوكو: «إن شركة صناعة السيارات الكهربائية الرائدة تراجعت عن خططها لإنشاء مصنع في إندونيسيا، على الرغم من أن شركات صناعة السيارات الكهربائية مثل هيونداي وبي واي دي الصينية لا تزال لديها طموحات في الدولة الغنية بالنيكل».
وقال المتحدث باسم نقابة «آي.إف ميتال» يسبر بيترسون لوكالة «فرانس برس»: «إن الإضراب يؤثر في حوالي 130 ميكانيكياً لشركة تيسلا في سبع ورش في جميع أنحاء السويد».
وقال بيترسون: «إن موظفي تيسلا يحصلون على أجور أقل، وليس لديهم نفس التأمينات، ولديهم معاشات تقاعدية أقل من العاملين الآخرين في القطاع». (وكالات)
ويبلغ سعر الطراز الأكثر تقدماً من السيارات الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات لدى «تيسلا» الآن 363900 يوان (49740 دولاراً أمريكياً)، ارتفاعاً من 349900 يوان. وكانت تيسلا قد خفضت سعرها من 363900 يوان إلى 349900 يوان قبل شهرين.
ولم تتغير أسعار الطراز «واي إس» الذي يتميز بببطاريات طويلة المدى وإطارات خلفية بارزة.
- حرب أسعار
ومع وجود علامات على تباطؤ نمو المبيعات، انخرط صانعو السيارات الكهربائية في الصين في حرب أسعار متقطعة خلال العام الماضي، والتي بدأتها شركة «تيسلا». ومع ذلك، قامت شركة صناعة السيارات الأمريكية بزيادة الأسعار بشكل دوري.
ورفعت تيسلا أيضاً سعر طراز «واي لونغ رينغ» الرياضية متعددة الاستخدامات بمقدار 500 دولار في الولايات المتحدة، إلى 48990 دولاراً من 48490 دولاراً، وفقاً لموقعها على الإنترنت.
- مناقشات مع إندونيسيا
وقال جوكو: «إن شركة صناعة السيارات الكهربائية الرائدة تراجعت عن خططها لإنشاء مصنع في إندونيسيا، على الرغم من أن شركات صناعة السيارات الكهربائية مثل هيونداي وبي واي دي الصينية لا تزال لديها طموحات في الدولة الغنية بالنيكل».
- إضراب ميكانيكيي تيسلا في السويد
وقال المتحدث باسم نقابة «آي.إف ميتال» يسبر بيترسون لوكالة «فرانس برس»: «إن الإضراب يؤثر في حوالي 130 ميكانيكياً لشركة تيسلا في سبع ورش في جميع أنحاء السويد».
وقال بيترسون: «إن موظفي تيسلا يحصلون على أجور أقل، وليس لديهم نفس التأمينات، ولديهم معاشات تقاعدية أقل من العاملين الآخرين في القطاع». (وكالات)