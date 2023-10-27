شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسى للبورصة فى أعداد المستثمرين الجدد.. 313 ألف مستثمر فى 9 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة المصرية إلى 313.2 ألف مستثمر خلال التسعة شهور الأولى من عام 2023 مقابل 131.2 ألف مستثمر خلال نفس الفترة من العام الماضي، ووزع عدد المستثمرين الجدد بين 311 ألف مستثمر من الأفراد، و2.6 ألف مستثمر من المؤسسات.

وبذلك زادت أعداد المستثمرين بالبورصة إلى 839 ألف مستثمر موزعين بين 99% من الأفراد، و1% من المؤسسات، ومن حيث الجنسيات وزع بين 99% مصريين، و1% للأجانب، و0.01% للعرب.

وبإضافة 313.2 ألف مستثمر جديد، سجلت البورصة رقمًا قياسيًا في أعداد المستثمرين، إذ بلغ عدد المستثمرين الجدد خلال عام 2022 عدد 177.5 ألف مستثمر، من 59.6 ألف مستثمر خلال عام 2021، ومن 25 ألف مستثمر خلال عام 2020، ومن 29.6 ألف مستثمر خلال عام 2019.

ونجحت البورصة المصرية في قيد 9 شركات جديدة منذ يناير عام 2022 وحتى يوليو عام 2023 برأس مال مصدر 1.58 مليار جنيه، موزعة بين 5 شركات مقيدة بالسوق الرئيسي وهم: ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال برأس مال بقيمة 115.5 مليون جنيه، وأيه كابيتال القابضة بقيمة 270.8 مليون جنيه، وطاقة عربية بقيمة 676.2 مليون جنيه، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بقيمة 164.1 مليون جنيه، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع بقيمة 200 مليون جنيه.

كما قيدت 4 شركات بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهم: لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي بقيمة 56 مليون جنيه، وديجتايز للاستثمار والتنمية بقيمة 12 مليون جنيه، والمستودعات المصرية العامة بقيمة 25 مليون جنيه، وفتنس برايم للأندية الصحية بقيمة 66.25 مليون جنيه.