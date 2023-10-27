شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسى للبورصة فى أعداد المستثمرين الجدد.. 313 ألف مستثمر فى 9 شهور والان مع تفاصيل الخبر
وبذلك زادت أعداد المستثمرين بالبورصة إلى 839 ألف مستثمر موزعين بين 99% من الأفراد، و1% من المؤسسات، ومن حيث الجنسيات وزع بين 99% مصريين، و1% للأجانب، و0.01% للعرب.
وبإضافة 313.2 ألف مستثمر جديد، سجلت البورصة رقمًا قياسيًا في أعداد المستثمرين، إذ بلغ عدد المستثمرين الجدد خلال عام 2022 عدد 177.5 ألف مستثمر، من 59.6 ألف مستثمر خلال عام 2021، ومن 25 ألف مستثمر خلال عام 2020، ومن 29.6 ألف مستثمر خلال عام 2019.
كما قيدت 4 شركات بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهم: لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي بقيمة 56 مليون جنيه، وديجتايز للاستثمار والتنمية بقيمة 12 مليون جنيه، والمستودعات المصرية العامة بقيمة 25 مليون جنيه، وفتنس برايم للأندية الصحية بقيمة 66.25 مليون جنيه.
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