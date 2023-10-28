شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. هبوط مؤشر ستاندرد أند بورز الأوسع نطاقًا 0.5% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تراجعًا عند إغلاق تعاملات، اليوم، إذ انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 366.71 أو 1.1% إلى 32417.59 نقطة.

وهبط مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقًا 19.86 نقطة أو 0.5% إلى 4117.37 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 47.41 نقطة أو 0.4% إلى 12643.01 نقطة.

مؤشرات بورصة وول ستريت

كانت أغلقت وول ستريت على انخفاض أيضا يوم الخميس، متأثرة بتراجع أسهم التكنولوجيا في ظل تباين الأرباح الفصلية وظهور علامات تشير إلى متانة الاقتصاد الأمريكي، ما قد يشجع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع لفترة أطول من المتوقع.

وتضمنت مجموعة من البيانات القوية قفزة فصلية 4.9% في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، وهي أقوى قراءة منذ ما يقرب من عامين، ما يغذي مخاوف المستثمرين من سياسة البنك المركزي المتشددة.

أسواق الأسهم الأمريكية

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 251.83 نقطة، أو 0.76%، إلى 32784.1 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 49.59 نقطة، أو 1.18%، إلى 4137.18 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 225.62 نقطة، أو 1.76%، إلى 4137.18 نقطة إلى 12595.61 نقطة.