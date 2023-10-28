شكرا لقرائتكم خبر عن "هيرميس" تتصدر ترتيب شركات السمسرة فى البورصة بتداولات بـ5 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 5 مليارات جنيه، بحصة سوقية بلغت 14.9%، وجاءت شركة التجاري الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 2.9 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 8.6%.

وحلت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 2.8 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.4%، وفي المركز الرابع تأتى شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.7 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.9%، وفي المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.9 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.6%.

وجاء في المركز السادس شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.772 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.3%، وشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 1.759 مليار جنيه بنسبة 5.2%، وحل في المركز الثامن شركة أسطول لتداول في الأوراق المالية بقيمة 1.665 مليار جنيه بنسبة 4.9%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، والأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 1.517 مليار جنيه، 1.493 مليار جنيه، بنسبة 4.5%، 4.4% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 7.61% ليغلق عند مستوى 23262.27 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-رابع أسبوع في شهر أكتوبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 10.72% ليغلق عند مستوى 4339.30 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 10.64% ليغلق عند مستوى 6578.50 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 8.75% ليغلق عند مستوى 28785.62 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 5275.90 نقطة.