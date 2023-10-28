شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للألومنيوم: بيع منتجات لأسواق نيجريا وتنزانيا وزامبيا لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر
أشارت شركة مصر للألومنيوم، إلى أنه تمت مخاطبة الشركة القابضة للصناعات المعدنية لسداد المديونية المتوقفة، والتي تقدر بقيمة 95 مليون جنيه على شركة النحاس المصرية منذ عام 2007/2008، بصفتها ضامنة لتلك المديونية، كما تم تجديد خطابي الضمان حتى 31 ديسمبر عام 2023، مضيفة أنه يتم سداد مستحقات شركة النحاس المصرية-وهي إحدى الشركات الشقيقة- بالدولار نظرًا لحاجتها للعملة الأجنبية، في ظل ما تمر به الشركة من نقص في السيولة الدولارية.
ذكرت شركة مصر للألومنيوم أنه تم بيع عدد 430.2 ألف سهم من أسهم شركة الحديد والصلب المصرية حتى 30 يونيو عام 2023، ليبلغ إجمالي ما تم بيعه 2 مليون سهم، وجاري بيع باقي الأسهم، مضيفة أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تدير ملف شركة البلوكات الكربونية.
يأتي ذلك ردًا على طلب مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات من شركة مصر، والذي طالب بدراسة التصرف الاقتصادي في الاستثمارات طويلة الأجل والبالغ قيمتها 180 مليون جنيه، مبررًا ذلك بأنها لم تعد استثمارات ذات جدوى اقتصادية، بسبب عدم تحقيق أية عوائد مادية منذ اقتنائها فضلًا عن الأعباء المالية والمادية التي حملت بها الشركة من تلك الاستثمارات، منها ما هو متعلق بانخفاض قيمتها السوقية، مستدلًا بقيمة الاضمحلال في أسهم شركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) بقيمة 15.2 مليون جنيه.
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