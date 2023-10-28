شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الصناعات النسيجية تشارك فى الملتقى والمعرض السنوى الثانى للصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، مشاركتها في الدورة الثانية من الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة IMCE، والذي انطلقت فعالياته اليوم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وينظمه اتحاد الصناعات المصرية، و تستمر فعالياته خلال الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر 2023 بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

قال محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية إنه من المقرر أن تشارك الغرفة في المعرض بجناح مكون من 8 شركات في صالة 2، و تستعرض خلالها آخر ما توصل إليه قطاع الصناعات النسيجية في مصر، مؤكدا أن الملتقى السنوي للصناعة فرصة للتكامل الصناعي حيث يضم أكثر من 350 شركة من 18 قطاعا صناعياً من شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والوزارات.

وأضاف المرشدي أن الملتقى السنوي للصناعة يهدف إلى التكاتف مع الدولة في طرح الرؤى والمبادرات لتطوير الصناعة المصرية وزيادة الصادرات و الوصول إلى الإكتفاء الذاتي من الصناعات المحلية مما يساعد في الحد من الفاتورة الاستيرادية، إلى جانب المساهمة في الوصول لحلول سريعة للتحديات التي تواجه الصناعة المصرية بقطاعاتها المختلفة.

وكشف رئيس غرفة الصناعات النسيجية أن الغرفة أعدت إستراتيجية وخطة عمل لتنمية القطاع ومواجهة التحديات التي تواجهه وفرص نموه وتم عرضها على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة، وسيتم مناقشتها خلال أيام الملتقى السنوي للصناعة.

وأشار إلى أنه سيتم على هامش فعاليات الملتقى والمعرض السنوي الثاني للصناعة عقد لقاءات ثنائية بين رجال الصناعة المصريين ونظائرهم من الدول الافريقيه والعربية والأوروبية لعقد صفقات وطرح شراكات استثمارية مشتركة فضلا عن السعي لزيادة التبادل التجاري.

وأكد المرشدي أن الملتقى سيشهد أيضا فتح مجالات التعاون للقطاعات الصناعية مع التجمعات الاقتصادية في الدول الخارجية لجذب استثمارات صناعية جديدة لمصر وخاصة فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية التي عرضتها الحكومة مؤخرا وتضم 152 فرصة.